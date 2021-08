Μπατσουαγί: Παρουσιάστηκε από την Μπεσίκτας φορώντας στολή Batman (vid)

Ο Μίτσι Μπατσουαγί ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Τσέλσι έως το 2023 και παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού στην Μπεσίκτας, η οποία τον παρουσίασε με εντυπωσιακό τρόπο.

Ο 27χρονος Βέλγος επιθετικός ανοίγει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς θα αγωνίζεται με τα χρώματα της Μπεσίκτας στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Ο Μπατσουαγί είχε ακόμα έναν χρόνο συμβολαίου με την Τσέλσι, αλλά επειδή η Μπεσίκτας δεν ήταν δυνατόν να συμφωνήσει με τους «μπλε» για μεταγραφή, επεκτάθηκε το συμβόλαιό του μέχρι το 2023 κι έτσι η συμφωνία προχώρησε για τον μονοετή δανεισμό του παίκτη στους «μαύρους αετούς».

Το εντυπωσιακότερο όμως όλων είναι ότι ο Μπατσουαγί παρουσιάστηκε από τη νέα του ομάδα, φορώντας τη στολή του Μπάτμαν.

Official and confirmed. Michy Batshuayi extends his contract with Chelsea until June 2023 and moves to Besiktas on one-season loan. Done, signed and completed. 🔵🦅 #CFC #Besiktas



Next ones: Matt Miazga to Alavés on loan, Ike Ugbo to Genk on permanent deal. Matter of time.