Ποιος ήταν ο λόγος που οι Σαουδάραβες δεν δέχτηκαν να τηρήσουν την ενός λεπτού σιγή που κρατήθηκε στην αναμέτρηση ανάμεσα στη Ρεάλ και την Ατλέτικο στη μνήμη του Φραντς Μπεκενμπάουερ.

Μπορεί να έχουν περάσει περισσότερα από τρία 24ωρα, ωστόσο ο ποδοσφαιρικός πλανήτης και η γερμανική κοινότητα συνεχίζουν να θρηνούν την απώλεια του Φραντς Μπεκενμπάουερ. Ο θρύλος της Μπάγερν Μονάχου και της εθνικής Γερμανίας απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών, μετά από σημαντικά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Τις τελευταίες ημέρες, παντού, σε όλα τα γήπεδα της Ευρώπης, ο Κάιζερ τιμάται. Το ίδιο θέλησαν να κάνουν και στη Σαουδική Αραβία οι δύο «γίγαντες» της Μαδρίτης στον ημιτελικό που έδωσαν την Τετάρτη στο πλαίσιο του Final-4 του ισπανικού Super Cup. Οι δύο ομάδες αποφάσισαν σε συνεννόηση με την ομοσπονδία της χώρας να τιμήσουν τον Μπεκενμπάουερ κρατώντας ενός λεπτού σιγή, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν βρήκε σύμφωνο το κοινό των Σαουδάραβων καθώς κατά τη διάρκεια της σιγής ακούστηκαν έντονες αποδοκιμασίες.

Η κίνηση αυτή των Σαουδάραβων φιλάθλων σχολιάστηκε αρνητικά στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για το γεγονός ότι δεν τίμησαν έναν εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών όλων των εποχών. Σύμφωνα ωστόσο με τα Μέσα της χώρας και τους δημοσιογράφους που ζουν εκτός Σαουδικής Αραβίας αλλά κατάγονται από εκεί, υπάρχει λόγος που οι φίλαθλοι δεν τήρησαν την ενός λεπτού σιγή.

Disgusting scenes as Saudi Arabia fans whistle during the minute silence for Franz Beckenbauer before Real Madrid vs Atletico Madrid