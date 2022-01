Ο Εντέν Αζάρ δεν βρίσκει πλέον κανέναν λόγο που να του δίνει χαρά στη Ρεάλ, δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου στον τελικό του Super Cup και ενώ όλοι γιόρταζαν για το τρόπαιο, εκείνος ήταν μες στην κατήφεια...

Αρχίζει και θυμίζει τον Γκάρεθ Μπέιλ, προτού εκείνος κάνει το μεγάλο come-back με την Τότεναμ, αποτύχει και επιστρέψει τελικά στους «μερένγκες», όπου... δεν έχουν αλλάξει και πολλά.

Ο Εντέν Αζάρ συνεχίζει να παρουσιάζεται από τα διάφορα δημοσιεύματα του διεθνή Τύπου ως υποψήφιος για την επιστροφή στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και την Τσέλσι, όμως, προς το παρόν το δεδομένο είναι πως δεν απολαμβάνει τίποτα πλέον στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στον τελικό του Super Cup Ισπανίας απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου από τον Κάρλο Αντσελότι και τόσο όταν πήρε το μετάλλιό του, όσο και στην πανηγυρική φωτογραφία με το τρόπαιο, ήταν κακόκεφος...

Eden Hazard on his return to Stamford bridge VS Eden Hazard winning a trophy with Real Madrid…Bring him back home @ChelseaFC pic.twitter.com/WJa7E3RTSn

Tell me Eden Hazard needs to come back with telling me I’ll go first pic.twitter.com/M4wqAxTCzV