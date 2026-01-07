Ολυμπιακός: Έντονο ενδιαφέρον για τον Γουέσλι της Αλ Νασρ σύμφωνα με τους Τούρκους
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε αναζήτηση εξτρέμ και στην Τουρκία αναφέρουν ότι έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Γουέσλι της Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ, οι Πειραιώτες μαζί με τις Σαχτάρ Ντόνετσκ, Μπενφίκα και Σπόρτινγκ Λισσαβόνας παρακολουθούν την περίπτωση του 20χρονου εξτρέμ.
🚨🆕 #AlNassr 🇧🇷Heavy interest in Wesley Gassova!January 7, 2026
📌 Flamengo monitoring closely; Shakhtar Donetsk, Benfica, Sporting CP, Olympiacos also keen.
💰 Al Nassr bought 85% rights in 2024 for €18M; open to sale above €10M.
⚔️ Previously asked €15M from Sporting CP; rejected… pic.twitter.com/W04XQVgfsm
Μάλιστα οι Πορτογάλοι έκαναν πρόταση 15 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του ενώ η Μπολόνια είδε τη δική της να απορρίπτεται ύψους 12+3 εκατ. ευρώ. Να θυμίσουμε πως η Αλ Νασρ δαπάνησε 18 εκατ. ευρώ για το 85% των δικαιωμάτων του ωστόσο με ένα ποσό πάνω από 10 εκατ. ευρώ θα είναι ευχαριστημένη να τον δώσει.
Ο ταλαντούχος Βραζιλιάνος μετράει 15 συμμετοχές με 4 γκολ και 1 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις και είναι συμπαίκτης με τον Κριστιάνο Ρονάλντο ενώ για τον ποδοσφαιριστή είχε ενδιαφερθεί το καλοκαίρι και ο ΠΑΟΚ.
