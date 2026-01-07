Το όνομα του 20χρονου εξτρέμ της Αλ Νασρ, Γουέσλι Γκασόβα έχει πέσει στο τραπέζι για τον Ολυμπιακό ωστόσο η περίπτωση του είναι ιδιαίτερα ακριβή.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε αναζήτηση εξτρέμ και στην Τουρκία αναφέρουν ότι έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Γουέσλι της Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ, οι Πειραιώτες μαζί με τις Σαχτάρ Ντόνετσκ, Μπενφίκα και Σπόρτινγκ Λισσαβόνας παρακολουθούν την περίπτωση του 20χρονου εξτρέμ.

Μάλιστα οι Πορτογάλοι έκαναν πρόταση 15 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του ενώ η Μπολόνια είδε τη δική της να απορρίπτεται ύψους 12+3 εκατ. ευρώ. Να θυμίσουμε πως η Αλ Νασρ δαπάνησε 18 εκατ. ευρώ για το 85% των δικαιωμάτων του ωστόσο με ένα ποσό πάνω από 10 εκατ. ευρώ θα είναι ευχαριστημένη να τον δώσει.

Ο ταλαντούχος Βραζιλιάνος μετράει 15 συμμετοχές με 4 γκολ και 1 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις και είναι συμπαίκτης με τον Κριστιάνο Ρονάλντο ενώ για τον ποδοσφαιριστή είχε ενδιαφερθεί το καλοκαίρι και ο ΠΑΟΚ.