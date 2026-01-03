Το τελετουργικό του Super Cup Ολυμπιακός - ΟΦΗ και οι εικόνες από το Παγκρήτιο.

Το τελετουργικό του Super Cup Ολυμπιακός - ΟΦΗ ήταν παρόμοιο με αυτό του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας στο ΟΑΚΑ τον Μάιο του 2025.

Οι κρητικοί χοροί και η λύρα δέσποζαν. Το κλίμα ήταν εξαιρετικό πριν τη σέντρα και οι οπαδοί των δύο ομάδων το απολάμβαναν.

Στο γήπεδο βρισκόταν και ο υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος παρακολουθούσε τον κόσμο στις εξέδρες, αλλά και το τελετουργικό, ενώ ενημερώθηκε και για τις εγκαταστάσεις του γηπέδου και τι χρειάζεται για τη βελτίωσή τους. Στη συνέχεια έκατσε δίπλα στον πρόεδρο της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση για να παρακολουθήσει το ματς.

Ο μεγαλομέτοχος του ΟΦΗ Μιχάλης Μπούσης, παράλληλα, πριν τη σέντρα είχε τετ α τετ με τον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού Κώστα Καραπαπά.

