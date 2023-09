Ο Ολυμπιακός στο διάστημα που απέδωσε πολύ καλό ποδόσφαιρο με την ΑΕΚ έδειξε την προοπτική του και έχοντας έναν Ποντένσε που φανέρωσε στο come back του το τι μπορεί να δώσει. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Πρώτο μεγάλο ματς της χρονιάς για τον Ολυμπιακό με την ΑΕΚ όπου δεν ήταν σούπερ σταθερός και δεν έκανε και το καλύτερό του ματς σε αυτό το 1-1. .

Ή δεν έκανε το καλύτερο δυνατό του ματς. Όμως είχε ένα πολύ καλό διάστημα (μεσοεπιθετικά πάντα) για περίπου ή τουλάχιστον μισή ώρα και αφότου είχε δεχθεί το γκολ του Πόνσε από την ΑΕΚ, που είχε μπει πιο καλά από τους Πειραιώτες στη μεταξύ τους αναμέτρηση. Ήταν όμως ένα διάστημα ικανό για να αναδείξει την προοπτική μίας ομάδας που ακόμα δουλεύεται από τον προπονητή της, μία νέα ομάδα του Ολυμπιακού που θέλει ακόμα τον χρόνο της και ένα σύνολο που είχε σημασία το να πάρει αποτέλεσμα σε αυτόν τον αγώνα στην OPAP Arena. Όπως και πήρε αποτέλεσμα.

Ο Ολυμπιακός γενικότερα στο Πρωτάθλημα είχε δείξει και από την περσινή του χρονιά - που σιγουρα δεν ήταν καλή για εκείνον - πως παίρνει αποτελέσματα με την ΑΕΚ, έχοντας βέβαια και το περσινό παιχνίδι του 1-3 αλλά και φτιάχνοντας ένα σερί όπου για τρεις αγώνες στην OPAP Arena (για τη Λίγκα) δεν έχει χάσει. Φέτος φυσικά είναι άλλη χρονιά με άλλα δεδομένα και με έναν αντίπαλο που είχε πιο έτοιμη ομάδα και ίδιο προπονητή από πέρυσι.

Το δε αρχικό πλάνο του Μαρτίνεθ αν και δεν απέδωσε στο ξεκίνημα του ντέρμπι, κυρίως με τις δυσκολίες της αριστερής πλευράς με τον Κίνι να παίζει εκεί αν και δεξιοπόδαρος μπακ αλλά και με το κέντρο να μην λειτουργεί ανάλογα (ως προς την αρχή του αγώνα πάντα), στη συνέχεια βγήκε. Και βγήκε σε ένα σημείο που ικανοποίησε και τον ίδιο τον Ισπανό τεχνικό.

Από το 28' με 29' και μετά όμως (ίσως και λίγο πιο νωρίς) ο Ολυμπιακός φόρτσαρε, έβγαλε αντίδραση, είχε φάσεις και ισοφάρισε με μία εξαιρετική επίθεση και μία πολύ καλή λειτουργία στη φάση του Ελ Καμπί για το 1-1 . Ένας Ελ Καμπί που έφτασε μάνι μάνι τα 4 γκολ σε 8 αγώνες φέτος. Not bad. Not bad at all.

Η εικόνα του Ποντένσε και η διαχείριση του β' μέρους

Ο Ολυμπιακός κατά διαστήματα σε αυτό το ντέρμπι δέχθηκε μεγάλη πίεση από την ΑΕΚ. Ειδικά οι Εσε και Μαντί Καμαρά έπρεπε να κάνουν πολλά χιλιόμετρα και να δώσουν πολλές και σκληρές... μάχες στον άξονα. Ο Εσε βέβαια έχει χάσει τον Ρότα στη φάση του 1-0 αλλά έχει κάνει μία σημαντική προσπάθεια. Ο Αργεντίνος με τον Μαντί έκαναν πολλή δουλειά και σε αυτό το ματς. Και είχαν συμβολή στο παιχνίδι ακόμα και το πώς κάλυπταν τους χώρους και λειτουργούσαν όταν δεν είχαν τη μπάλα στα πόδια τους.

Εάν θέλουμε να δούμε τη βασική 11άδα οι παίκτες που έκαναν περισσότερο τη διαφορά ειδικά από τη μέση και μπροστά είναι οι Φορτούνης και Ποντένσε με τον Ελ Καμπί να έχει χριστεί ο σκόρερ του ματς για τον Ολυμπιακό. Ο δε Ποντένσε παρότι μπήκε μουδιασμένα στον αγώνα έδειξε - πως παρότι είχε να αγωνιστεί σε επίσημο ματς από τον περασμένο Μάιο, άρα σχεδόν 4 μήνες - με το... καλημέρα πως όταν φορτσάρει αγωνιστικά θα κάνει ξανά και για τα καλά τη διαφορά στον Ολυμπιακό. Στη στιγμή του γκολ δεν συζητάμε φυσικά για τον Φορτούνη και το πόσους παίκτες πέρασε για να βγάλει τη μπάλα στον Ροντινέι. Το πώς έκανε τα δύσκολα να φαίνονται απλά.

Ο Ποντένσε με την κίνησή του και την αλλαγή κατεύθυνσης έχει περάσει τη μπαλιά μέσα από 3 παίκτες για το τέρμα του Ελ Καμπί και γενικά είχε τις στιγμές του στο ντέρμπι. Έδειξε έτσι ο Πορτογάλος διεθνής πως γύρισε για να κάνει και πάλι τη διαφορά και την έκανε ήδη στην πρώτη του εμφάνιση μετά την επιστροφή του.

Στο δε β' μέρος λογικά έγινε αλλαγή καθώς φάνηκε πως θέλει ακόμα τον χρόνο του. Όταν ο Ντάνιελ Ποντένσε πιάσει το 100% θα ανεβάσει ξανά επίπεδο τον Ολυμπιακό και θα είναι σε θέση να καθορίσει πολλά παραπάνω πράγματα αλλά και πολλά ματς. Από εκεί και πέρα η διαχείριση του β' μέρους στον Ολυμπιακό - και από μέρους του Ισπανού κόουτς - ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι διαφορετική σε επίπεδο αλλαγών αλλά υπάρχει μπροστά και ματς Ευρώπης αλλά και η επόμενη αγωνιστική.

Ο Ολυμπιακός επίσης από αρκετές αλλαγές του περίμενε παραπάνω πράγματα. Μάλλον αρκετά παραπάνω. Πιθανώς με μία άλλη προσέγγιση στην επανάληψη ο Ολυμπιακός να είχε ζορίσει ακόμα παραπάνω την ΑΕΚ (στο 2ο μέρος του ντέρμπι). Εάν είχε δηλαδή μία εξίσου επιθετική προσέγγιση με αυτή του πολύ καλού του διαστήματος από το πρώτο ημίχρονο. Όμως και πάλι μία ισοπαλία σε ένα εκτός έδρας ντέρμπι και με μία ομάδα που είναι μία εκ των βασικών αντιπάλων του Ολυμπιακού και φέτος έχει πάντα την αξία της.

Υ.Γ. Ο Πορτογάλος Ντίας σε πρώτο χρόνο πήρε λανθασμένες αποφάσεις σε ορισμένες σημαντικές φάσεις στο ΑΕΚ - Ολυμπιακός. Χρειάστηκε το VAR και στη φάση του πέναλτι που πήρε πίσω αλλά και στο χέρι του Πινέδα πριν τη φάση του 2-1 του Αραούχο που ακυρώθηκε φυσικά μετά.

Υ.Γ. 2 Ο Πασχαλάκης ήταν απλά εξαιρετικός στον αγώνα και οι δύο στόπερ προσπάθησαν πολύ. Ωστόσο τόσο ο Κίνι όσο και ο Ροντινέι - με τον Βραζιλιάνο αυτό να ισχύει από ένα σημείο και μετά και προς το τέλος του αγώνα με αντίπαλο τον Ζίνι - δεν πήγαν τόσο καλά και αμυντικά και τακτικά.

Υ.Γ. 3 Ο Γιόβετιτς μας έδειξε από την αρχή το τι προσωπικότητα είναι. Ήταν εκείνος που άθελά του με χέρι έδωσε φάουλ σε πολύ καλό σημείο στην ΑΕΚ αλλά ήταν ο ίδιος παίκτης που πήρε θέση στο τείχος και με κεφαλιά απομάκρυνε την εκτέλεση φάουλ του Τσούμπερ λίγο μετά.