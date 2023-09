Ο Σάπι Σουλεϊμάνοφ είναι ένα από τα ηχηρά μεταγραφικά στοιχήματα του Άρη και με τη βοήθεια δύο ξένων δημοσιογράφων, το Gazzetta καταγράφει τον αγωνιστικό βίο του 24χρονου Καυκάσιου ποδοσφαιριστή για τον οποίον κάποτε έγινε μεγάλος ντόρος γιατί αυτά που έκανε στο χορτάρι έμοιαζαν αδύνατα για την ηλικία του.

Είναι ιδιαίτερη η περίπτωση του Σάπι Σουλεϊμάνοφ. Αυτό διαπιστώνεται μέσα από το εύρος των λέξεων/αφιερωμάτων που έχουν γραφτεί για το αδιαμφισβήτητο ποδοσφαιρικό ταλέντο του στα χρόνια της αγωνιστικής έκρηξής του, παράλληλα όμως και της (πτωτικής) πορείας των τελευταίων δύο ετών.

Ίσως γιατί, ο Καυκάσιος επιθετικός πνίγηκε – στα νερά της Κασπίας θάλασσας – επιβαρυμένος από τις μεγάλες προσδοκίες που υπήρξαν στο πρόσωπό του, σε μια ηλικία κατά την οποία έχτιζε την αθλητική προσωπικότητα του και τού ήταν δύσκολο να διαχειριστεί τον τίτλο του σπουδαιότερου ταλέντου του ρώσικου ποδοσφαίρου.

«Ο Σάπι ήταν το ένα από τα δύο μεγαλύτερα ταλέντα του ρωσικού ποδοσφαίρου. Τον θυμάμαι όταν είχε πρωτοέρθει στην Κράσνονταρ. Ήταν ένα ντροπαλό παιδί με μετριοπάθεια. Αγωνιζόμενος στο Youth League έκανε απίστευτα πράγματα. Οι άπειροι και συνομήλικοι αντίπαλοί του δεν μπορούσαν να σταματήσουν τη χαρακτηριστική κίνησή του.

Ως αριστεροπόδαρος αγωνίζεται στη δεξιά πλευρά, συγκλίνει με ταχύτητα προς τον άξονα και εκτελεί με το αριστερό που είναι το καλό πόδι του. Όταν όμως πήγε στο επαγγελματικό επίπεδο, αυτή η κίνηση δεν ήταν αρκετή. Κάποια στιγμή τον διάβασαν οι αντίπαλοι.

Θα έλεγα ότι είχε δυσκολία προσαρμογής, του έλειψε και η σταθερότητα, είχε αυξομειώσεις στην απόδοσή του», (μου) είπε χθες ο συνάδελφος, Ντμίτρι Νετσιποτσένκο στον αέρα του Metropolis 95.5, ο οποίος δεν δραστηριοποιήθηκε απλά στο ρεπορτάζ της Κράσνονταρ αλλά υπήρξε στέλεχος αυτής και γνώρισε τον Σάπι όταν ο τελευταίος άφησε τη γενέτειρά του.

Η καταγωγή του Σουλεϊμάνοφ είναι από την επαρχία Νταγκεστάν, στον Καύκασο, στο Νότιο τμήμα της Ρωσίας. Ποδοσφαιρικά, αναφέρεται ότι είναι τέκνο της ποδοσφαιρικής ακαδημίας της Κράσνονταρ μα η αλήθεια είναι διαφορετική καθώς προέρχεται από αυτή της Ανζί Μαχατσκαλά. Στα χρόνιας της οικονομικής ευημερίας της τελευταίας, όταν χρηματοδοτούταν από τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Σουλεϊμάν Κερίμοφ. Ο Σάπι μεταγράφηκε στην Κράσνονταρ για 6.000.000 ρούβλια (σύμφωνα με τα τοπικά media). Το deal ολοκληρώθηκε το 2015 και η αλήθεια είναι ότι είχε προκαλέσει εντύπωση καθώς εκείνη την εποχή η Ανζί όχι μόνο δεν είχε οικονομικό πρόβλημα αλλά τεράστιους προϋπολογισμούς.

«Αυτός δεν είναι εννιά χρονών»

Τα βασικά ερωτηματικά εκείνης της πώλησης είχαν ποδοσφαιρικό υπόβαθρο υπό την έννοια ότι εκείνη την εποχή ο Σουλεϊμάνοφ θεωρούταν το… next best thing του ρωσικού ποδοσφαίρου. Χρόνια νωρίτερα (2008) είχε αγωνιστεί σ’ ένα τουρνουά στην Ανάπα, «Legends of Spartak» και είχε βγάλει μάτια με την απόδοσή του. Φίλαθλοι, προπονητές και δημοσιογράφοι εντυπωσιάστηκαν από τις περίτεχνες ενέργειες του βραχύσωμου Σάπι και δεν πίστεψαν στ’ αυτιά τους όταν έμαθαν ότι αυτός ο «δαίμονας» ήταν δύο-τρία χρόνια μικρότερος σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά που συμμετείχαν στο τουρνουά.

«Σιγά μην είναι εννιά χρονών», έγραψε με περιπαικτική διάθεση μια χιουμοριστική σελίδα. Κάποιοι την πήραν στα σοβαρά καθώς ισχυρίστηκαν ότι ο Σουλεϊμάνοφ ήταν τρία χρόνια μεγαλύτερος σε σχέση με την ημερομηνία γέννησης που αναγραφόταν στην ταυτότητά του. Κι έτσι από το πουθενά «ξέσπασε» μέγα θέμα, ειδικά από τη στιγμή που λίγα χρόνια μετά (2012) ο Σάπι συμμετείχε σε τουρνουά του Βόρειου Καυκάσου για γεννηθέντες το 1996.

Ενοχλημένος από την παρουσίαση ψευδών στοιχείων και το όργιο παραπληροφόρησης, εκεί έκανε παρέμβαση ο διευθυντής του σχολείου στο οποίο φοίτησε ο Σουλεϊμάνοφ παρουσιάζοντας έγγραφα τα οποία αποδείκνυαν το έτος (1999) γέννησής του κι έληξε η όλη ιστορία. Η αλήθεια είναι ότι σ’ εκείνο το τουρνουά είχε αγωνιστεί κι ένας ακόμη πιο νεαρός αθλητής, o Γκαμίρ Αγκαλάροβ, ο οποίος είναι έναν χρόνο μικρότερος από τον Σάπι. Σήμερα ανήκει στην Άχματ Γκρόζνι.

Σουλεϊμάνοφ… ο νεαρότερος όλων

Εν τέλει, ο Σουλεϊμάνοφ δεν χρειάστηκε χρόνο για να πείσει τους ανθρώπους της Κράσνονταρ. Το 2015 υπέγραψε επταετές συμβόλαιο συνεργασίας και αφού έκανε πράγματα και θάματα με τη δεύτερη ομάδα, τον Ιούλη του 2017 πήρε την παρθενική ευκαιρία του στην πρώτη ομάδα – και μάλιστα στον ευρωπαϊκό αγώνα με τη Λίνγκμπι. Ο αθεόφοβος σκόραρε εννιά λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Τότε έγινε ο νεαρότερος Ρώσος σκόρερ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να αποκτήσει ρόλο στην Κράσνονταρ χρειάστηκε και ο τραυματισμός του Βίκτορ Κλάεσον. Τη σεζόν 2018-19 μέτρησε 14 γκολ και έξι ασίστ σε 46 αγώνες. Κι έτσι η φήμη του νεαρού Ρώσου ξεπέρασε τα όρια της χώρας του αλλά άρχισε να ταξιδεύει σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ευρώπης.

Ο άνθρωπος που κόστισε 30 εκατ. ευρώ στην Πόρτο

Ο Σουλεϊμάνοφ δεν έκανε τη μεγάλη μεταγραφή την οποία ενδεχομένως περίμενε κόσμος και κοσμάκης, αλλά μεγάλη ζημιά στην Πόρτο του Σέρτζιο Κονσεϊσάο. Ίσως πρόκειται για ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της καριέρας του, σίγουρα όμως το πλέον απρόσμενο. Για τα προκριματικά του Champions League, η πορτογαλική ομάδα πέρασε αλώβητη (0-1) μέσα από τη Ρωσία και ο δεύτερος αγώνας στο Οπόρτο έμοιαζε με τυπική διαδικασία.

Μόνο που στο 34ο λεπτό το σκορ ήταν 0-3 και ο Σάπι είχε σκοράρει δύο φορές οδηγώντας την ομάδα του σε μια σπουδαία πρόκριση. «Αυτός είναι ο άνθρωπος που κόστισε 30 εκατ. ευρώ στην Πόρτο», έγραψαν την επομένη τα διεθνή media, όχι μόνο πορτογαλικά. Εκείνη τη βραδιά, ίσως άλλαξε η ζωή του.

«Ίσως έπαιξε ρόλο και η αλλαγή της ζωής του καθώς ξαφνικά έγινε ένας νεαρός ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής ο οποίος ενδεχομένως να είχε δυσκολία στη διαχείριση αυτής της νέας κατάστασης», συμπλήρωσε ο Ντμίτρι Νετσιποτσένκο. Κατά τα ρώσικα media, ο οι μηνιαίες απολαβές του Σάπι ήταν 29.000 ευρώ. Οι δε στατιστικές υπηρεσίες των media έγραψαν ότι στην πρώτη διετία του, ο Σουλεϊμάνοφ σημείωσε εννιά περισσότερα γκολ σε σχέση με τα xgoals, τονίζοντας δηλαδή ότι κατάφερε να δώσει ουσία σε φάσεις που δεν «μύριζαν» γκολ.

Αντιστρόφως ανάλογη ήταν η πορεία που ακολούθησε καθώς περιορίστηκε ο αγωνιστικός ρόλος του. Ο Μουράντ Μουσάεφ τον χρησιμοποίησε ως παίκτη ο οποίος έρχοταν από τον πάγκο, ομοίως και ο Βίκτορ Γκοτσαρένκο. «Στην Κράσνονταρ, όταν αντιλήφθηκε τη χαώδη διαφορά επιπέδου και βλέποντας ότι δεν του έβγαιναν όλα όσα έκανε, κάποια στιγμή αυτό επηρέασε την ψυχολογία του. Σα να έχασε την αυτοπεποίθησή του. Ο Σάπι είναι τρομερός παίκτης κι αν μπει καλά σ’ ένα παιχνίδι, προετοιμαστείτε να τον δείτε να κάνει απίθανα πράγματα. Αν όμως συμβεί το αντίθετο, τού είναι δύσκολο να το γυρίσει. Στην Κράσνονταρ δεν κατάφερε να το γυρίσει. Η Κράσνονταρ δεν είναι από τις παραδοσιακές ομάδες της Ρωσίας αλλά ένας σύλλογος με τρομερή οργάνωση ο οποίος έκανε άλματα και πλέον είναι στις μεγάλες δυνάμεις», είπε ο Νετσιποτσένκο.

Κι έτσι το καλοκαίρι του 2021 μπήκε στην transfer list. Ο δανεισμός του στην Γκιρεσούνσπορ αποδείχθηκε κακή επιλογή καθώς μπήκε σ’ ένα προβληματικό περιβάλλον όπου η οικονομική ασυνέπεια της τουρκικής ομάδας πολλαπλασίασε τον αριθμό των υπολοίπων προβλημάτων. Εν τέλει, αγωνίστηκε σε 31 παιχνίδια με απολογισμό τρία γκολ και ισάριθμες ασίστ

«Η Μπερ Σεβά ήταν έτοιμη να πληρώσει την option αλλά το μετάνιωσε»

Το καλοκαίρι του 2022 το όνομα του Σουλεϊμάνοφ διατηρήθηκε στην transfer list και τελικώς παραχωρήθηκε δανεικός στη Χαποέλ Μπερ Σεβά με option αγοράς 800.000 ευρώ. Η ισραηλινή ομάδα χρηματοδοτείται από την επιχειρηματία Αλόνα Μπαρκατ, η οποία (με τον σύζυγό της) δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνολογίας με περιουσία άνω των 500 εκατ. ευρώ. Το μόνο που δεν στερείται η Μπερ Σεβά είναι το χρήμα.

«Η Μπερ Σεβά πλήρωσε ενοίκιο εκατό χιλιάδων ευρώ και πριν τη διακοπή του Πρωταθλήματος λόγω του Παγκοσμίου Κυπέλλου είχε αποφασίσει να καταβάλλει και τη ρήτρα των οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ στην Κράσνονταρ για την αγορά των δικαιωμάτων του. Γιατί ο Σάπι ήταν από τους καλύτερους παίκτες του ισραηλινού Πρωταθλήματος στο πρώτο μισό. Ήταν φανταστικός με τέσσερα γκολ και τέσσερις ασίστ στους πρώτους δώδεκα αγώνες. Δεν ξέρω όμως τι έγινε μετά τη διακοπή του Πρωταθλήματος γιατί από τον Γενάρη του 2023, ένας άλλος παίκτης γύρισε στο γήπεδο», είπε ο συνάδελφος, Γιανίβ Τούχμαν.

Ο Σουλεϊμάνοφ ήταν ο δεύτερος παίκτης σε κερδισμένα φάουλ στο Πρωτάθλημα καθώς αυτή τη μέθοδο επέλεξαν οι αντίπαλοί του για να τον σταματήσουν. Εκεί όμως εντοπίστηκε η αδυναμία του καθώς δεν κατάφερε να διαχειριστεί το σκληρό παιχνίδι. Η αρχή έγινε με τον Έντεν Κάρτσεφ.

«Δεν είμαι εκδικητικός άνθρωπος. Ο Κάρτσεφ με κλώτσησε από πίσω πέντε ή έξι φορές και σε μία από αυτές με πάτησε επιδεικτικά χτυπώντας και με τον αγκώνα. Ο διαιτητής δεν έκανε τίποτε. Μετά μιλήσαμε ήρεμα, οι γονείς του Κάρτσεβ είναι από τη Λευκορωσία. Ανταμώσαμε και δώσαμε τα χέρια», είπε μετά το έντονο επεισόδιο μεταξύ των δύο το οποίο του κόστισε τέσσερις αγωνιστικές! Έτσι έχασε τους αγώνες του περασμένου Γενάρη.

Για να ακολουθήσει η σύρραξη και το ξύλο μεταξύ των παικτών της Μπερ Σεβά και της Μακάμπι Χάιφα στα Playoffs του ισραηλινού Πρωταθλήματος. Οι ποδοσφαιριστές που ξεκίνησαν τη φασαρία τιμωρήθηκαν με ποινή αποκλεισμού δεκαπέντε αγωνιστικών. Ο Σουλεϊμάνοφ συμμετείχε κι «έφαγε» δέκα αγωνιστικές. Στην απολογία του, ο 24χρονος υποστήριξε ότι δέχθηκε πισώπλατο χτύπημα και αντέδρασε. Η απολογία του δεν τον γλίτωσε. «Παραδοσιακά, υπάρχει κόντρα μεταξύ των δύο ομάδων. Περιστατικό είχε σημειωθεί και στον προηγούμενο αγώνα τους. Αυτό το επεισόδιο σε συνδυασμό με την εικόνα του Σάπι στον δεύτερο γύρο του Πρωταθλήματος άλλαξαν την απόφαση της Μπερ Σεβά η οποία αποφάσισε να μην αγοράσει τα δικαιώματά του», συμπλήρωσε ο Γιανίβ Τούχμαν.

Ο Σουλεϊμάνοφ πρέπει να νιώθει σημαντικός στην ομάδα

Αυτό είναι το κύριο συμπέρασμα για τον ψυχισμό του 24χρονου Ρώσου ποδοσφαιριστή. Κάθε επαγγελματίας αθλητής οφείλει πρωτίστως να βοηθήσει τον εαυτό του αλλά στην περίπτωση του λεγάμενου, θα παίξει ρόλο το περιβάλλον στο οποίο θα λειτουργήσει. «Νομίζω ότι η επιλογή του Αρη είναι εξαιρετική για τον Σάπι όσο και αυτή του Άρη στο πρόσωπο του Σάπι. Θεωρώ ότι τα επόμενα δύο χρόνια είναι σημαντικά για την πορεία του.

Ο Αρης θα πρέπει να ξέρει ότι για να αποδώσει ο Σάπι είναι απαραίτητο να τον αγκαλιάσει ως οργανισμός και να τον στηρίξει. Μακροπρόθεσμα θα βγει κερδισμένος. Θεωρώ ότι τα δύο επόμενα χρόνια θα δείξουν την αγωνιστική πορεία του», κατέληξε ο Ντμίτρι Νετσιποτσένκο αναδεικνύοντας τον ρόλο που θα παίξει ο Άρης στην εξέλιξη του παίκτη.