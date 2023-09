Η ευρωπαϊκή συνέχεια του Παναθηναϊκού περνά μέσα από την αμυντική βελτίωση

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για το κομμάτι εκείνο που θα πρέπει να αλλάξει ο Παναθηναϊκός σε σχέση με τα προκριματικά για να έχει περισσότερες πιθανότητες να πρωταγωνιστήσει στον όμιλο του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε πανέτοιμος στα προκριματικά του Champions League έκανε και με το παραπάνω το καθήκον του στη διαδικασία, πετυχαίνοντας τον πρώτο μεγάλο στόχο της σεζόν, που ήταν η επιστροφή στους ομίλους της UEFA μετά το 2016. Το γεγονός πως έφτασε μια ανάσα από την υπερβατική πρόκριση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση για πρώτη φορά έπειτα από δεκατρία χρόνια, αποκλείοντας την Μαρσέιγ και βάζοντας και πέντε εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του, του προσθέτουν κι ένα παράσημο παραπάνω στην φετινή ευρωπαϊκή του στολή.

H καλοκαιρινή εικόνα του συνόλου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, όπως είναι λογικό, δημιουργεί απαιτήσεις και προσδοκίες για την εικόνα της ομάδας στον έκτο όμιλο του Europa League κόντρα σε Βιγιαρεάλ, Ρεν και Μακάμπι Χάιφα. Το «τριφύλλι» δεν μπαίνει στο γκρουπ για την χαρά της συμμετοχής αλλά για να πρωταγωνιστήσει, να διεκδικήσει την ευρωπαϊκή του συνέχεια και την Άνοιξη, είτε μέσα από τις δύο πρώτες θέσεις είτε μέσα από την τρίτη που οδηγεί στην ενδιάμεση φάση των «32» του Conference League.

Μία ευρωπαϊκή συνέχεια που, μεταξύ άλλων, περνά και μέσα από την αμυντική βελτίωση που θα πρέπει να δείξει ο Παναθηναϊκός στα παιχνίδια των ομίλων, αναλύοντας την εικόνα του στα έξι ματς των προκριματικών. Οι «πράσινοι» σε όλα τα παιχνίδια είχαν αξιόλογη ανασταλτική συμπεριφορά αλλά μέσα από κάποια «νεκρά» διαστήματα ή κάποια ατομικά λάθη, επέτρεψε στους αντιπάλους του να φτιάξουν σημαντικές ευκαιρίες στα καρέ του Μπρινιόλι.

Ρίχνοντας μια ματιά στα data του «τριφυλλιού» μέσα από την κορυφαία πλατφόρμα ανάλυσης ποδοσφαίρου, Wyscout, θα διαπιστώσουμε πως το σύνολο των ποιοτικών τελικών(xGoals) που επέτρεψαν οι παίκτες του Γιοβάνοβιτς στους αντιπάλους, ήταν αρκετά πάνω από το ιδανικό με εξαίρεση ένα παιχνίδι, το οποίο ήταν και το καλύτερο, το πιο κυριαρχικό του Παναθηναϊκού αυτό το καλοκαίρι, το νικηφόρο 1-0 επί της Μαρσέιγ στη Λεωφόρο που θα πρέπει να αποτελεί και οδηγό για την συνέχεια.

Αναλυτικά:

vs Ντνίπρο: 1.11 xGoals

vs Νντίπρο: 1.07 xGoals

vs Μαρσέιγ: 0.37 xGoals

vs Μαρσέιγ: 3.91 xGoals

vs Μπράγκα: 1.55 xGoals

vs Μπράγκα: 2 xGoals

Συνολικά τα xGoals των αντιπάλων ανά παιχνίδι έφτασαν το 1.67, μία επίδοση που δεν είναι ιδανική για την ανασταλτική λειτουργία του Παναθηναϊκού, με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι να κάνει μερικές σπουδαίες επεμβάσεις, όπως στη Μασσαλία, στη Πορτογαλία και στο ΟΑΚΑ.

Κόντρα στους Ουκρανούς και με βάση τον αντίπαλο αλλά και το επίπεδο του θεσμού, η επίδοση του Παναθηναϊκού ήταν καλή. Η εικόνα χάλασε στο Βελοντρόμ, όπου προφανώς έπαιξε ρόλο το γρήγορο γκολ, η ατμόσφαιρα του γηπέδου και η ποιότητα του αντιπάλου και απέναντι στην Μπράγκα το «τριφύλλι» πλήρωσε ακριβά τις κακές αμυντικές του στιγμές, ειδικά στο πρώτο παιχνίδι στην Ιβηρική.

Απέναντι σε δύο ομάδες από τις καλύτερες της La Liga και της Ligue1 και κόντρα στην... μόνιμη πρωταθλήτρια του Ισραήλ, για να έχει περισσότερες πιθανότητες διάκρισης, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να μειώσει αισθητά τις ποιοτικές ευκαιρίες που επιτρέπει στους αντιπάλους του. Σε αντίθετη περίπτωση το έργο του, θα είναι από δύσκολο έως ακατόρθωτο.

Στην προσπάθεια αυτή, πάντως, ο Γιοβάνοβιτς θα έχει περισσότερα «εργαλεία» στη διάθεσή του. Όπως ο Αράο μεσοαμυντικά που θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα πολύ καλό δίδυμο στο ανασταλτικό κομμάτι με τον Ρούμπεν, όπως ο υγιής Μπαρτ Σένκεφελντ που έχασε σχεδόν όλα τα ματς λόγω τραυματισμού αλλά και οι Γεντβάι και Πάλμερ Μπράουν με μεγαλύτερο βαθμό ετοιμότητας και «χημείας» με το υπόλοιπο σύνολο.