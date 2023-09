Για τον Σέντρικ Σοάρες της Άρσεναλ ψάχνεται ο Ολυμπακός σύμφωνα με δημοσίευμα ρεπόρτερ του ESPN, ο οποίος τόνισε πως οι Ερυθρόλευκοι έχουν τον χρόνο να τον κάνουν δικό τους.

Στο κόλπο για την απόκτηση του έμπειρου Πορτογάλου αμυντικού, Σέντρικ Σοάρες από την Άρσεναλ εμπλέκει βρετανικό δημοσίευμα τον Ολυμπιακό.

Όπως αναφέρει ο ρεπόρτερ του ESPN, Τζέιμς Όλεϊ, Ολυμπιακός και Έβερτον έδειξαν ενδιαφέρον μέσα στην εβδομάδα για τον 31χρονο δεξιό μπακ που μπορεί να αγωνιστεί και στη μεσαία γραμμή, αλλά αυτό δεν μετουσιώθηκε σε κάποιο deal.

Η μεταγραφική περίοδος στην Αγγλία έληξε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, 1η Σεπτεμβρίου, όπερ και σημαίνει πως πλέον μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο πωλήσεις ή αποχωρήσεις από τα κλαμπ της Premier League. Κατά συνέπεια, τα Ζαχαρωτά βρίσκονται αυτομάτως εκτός κάδρου και όπως τονίζει κι ο Βρετανός ρεπόρτερ, οι Ερυθρόλευκοι έχουν τον χρόνο αν αποφασίσουν να προχωρήσουν την περίπτωσή του, από τη στιγμή που το μεταγραφικό παζάρι στη χώρα μας κλείνει στις 11 Σεπτεμβρίου.

Ο Σοάρες, πρωταθλητής Ευρώπης με την Πορτογαλία το 2016, ανήκει από το 2019 στους Κανονιέρηδες, δίχως να καθιερωθεί ποτέ και με πιο γεμάτη σεζόν του 2021/22 που κατέγραψε 21 συμμετοχές στην Premier League.

Την περασμένη περίοδο δόθηκε δανεικός στη Φούλαμ του Μάρκο Σίλβα στο β' μισό όπου πραγματοποίησε συνολικά οκτώ συμμετοχές (με την Άρσεναλ στο α' μισό είχε τέσσερις).

