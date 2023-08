Δυναμικό μπάσιμο για την απόκτηση του Όλα Σολμπάκεν φαίνεται πως έκανε ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τους Ιταλούς

Για ακόμη μία μέρα το όνομα του Όλα Σολμπάκεν βρίσκεται στο κέντρο των μεταγραφικών υποθέσεων του Ολυμπιακού και από την Ιταλία βγαίνουν στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικολό Σίρα, οι Πειραιώτες έχουν κάνει επίσημη πρόταση στη Ρόμα ύψους πέντε εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Νορβηγού εξτρέμ.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τους Ιταλούς, ο ποδοσφαιριστής είναι θετικός στην προοπτική της Ελλάδας ενώ η Ρόμα φαίνεται πως ζητάει έξι εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του ενώ είναι αρνητική στο ενδεχόμενο δανεισμού.

