Στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού επέστρεψε και επίσημα ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος καθώς ανακοινώθηκε από τους «ερυθρόλευκους».

Ο 21χρονος χαφ βρίσκεται στην Ελλάδα από τα ξημερώματα της Πέμπτης (03/08) και αφότου πέρασε τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους Πειραιώτες.

Σύμφωνα με τους Πορτογάλους, ο ποδοσφαιριστής παραχωρήθηκε ως δανεικός από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας για έναν χρόνο και οψιόν αγοράς στα τέσσερα εκατ. ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι, όπου εφόσον ενεργοποιηθεί, οι Πορτογάλοι θα διατηρήσουν ποσοστό μεταπώλησης ύψους 10%.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς μέσου, Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου.

Γεννημένος στις 26 Νοεμβρίου 2001, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στη Σπόρτινγκ Λισσαβώνας, με απολογισμό τρεις συμμετοχές στο Champions League, έξι στο Πρωτάθλημα, τρεις στο Λιγκ Καπ και μία στο Κύπελλο.

Προτού πάρει μεταγραφή στην ομάδα της Πορτογαλίας, τον Αύγουστο του 2022, πρόλαβε να κάνει δύο συμμετοχές με τον Παναθηναϊκό σε Super League και προκριματικά Conference League.

Με τον Παναθηναϊκό πραγματοποίησε συνολικά 77 συμμετοχές και κατέκτησε ένα Κύπελλο. Εχει φορέσει επτά φορές τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, ενώ έχει εκπροσωπήσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σε επίπεδο U16, U17, U19 και U21»

