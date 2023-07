Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta ο Ροντρίγκο Γκουθ βρίσκεται στους υποψήφιους του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση στη θέση του στόπερ.

Ο τραυματισμός του Μπαρτ Σένκεφελντ στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στην Ντνίπρο έφερε σε πρώτο πλάνο την απόκτηση ενός στόπερ όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η περίπτωση του Ροντρίγκο Γκουθ είναι αυτή που εξετάζουν στο «τριφύλλι» για την ενίσχυση στη θέση του κεντρικού αμυντικού, με τον υψηλόσωμο (1,90 μ.) αμυντικό να βρίσκεται στη λίστα.

Ο 22χρονος Βραζιλιάνος (κάτοχος γερμανικού διαβατηρίου) ανήκει στην Φορτούνα Σιτάρντ με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 και αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι αντί ενός εκατ. ευρώ ενώ την περασμένη σεζόν μέτρησε 35 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό δύο γκολ.

Θυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός πρέπει να δηλώσει τους παίκτες για το παιχνίδι με τη Μαρσέιγ (εφόσον περάσει το εμπόδιο της Ντνίπρο) για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League μέχρι το βράδυ της Πέμπτης (03/08)

Το who is who του Γκουθ