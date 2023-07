Σύμφωνα με πορτογαλικό δημοσίευμα, ο άλλοτε στόχος του Ολυμπιακού, Μαρκ Μπάρτρα πλησιάζει στην Ρεάλ Μπέτις.

Ο Πορτογάλος δημοσιογράφος Πέδρο Αλμέιδα αποκάλυψε πως ο Μαρκ Μπάρτρα φαίνεται πως βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αφού πλησιάζει στην Ρεάλ Μπέτις.

Ο 32χρονος Ισπανός κεντρικός αμυντικός, που βρέθηκε στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού, φαίνεται πως θα επιστρέψει στην ομάδα της Ανδαλουσίας, όπου πέρασε 4,5 χρόνια στην πρώτη του θητεία εκεί (2018-2022). Η Ρεάλ Μπέτις τον είχε αγοράσει με 10,5 εκατ. ευρώ το Γενάρη του 2018 από την Μπορούσια Ντόρτμουντ και τον παραχώρησε στην Τραμπζονσπόρ το καλοκαίρι του 2022 αντί 1,25 εκατ. ευρώ.

Ο Μαρκ Μπάρτρα, που έμεινε ελεύθερος και επίσημα από την ομάδα της Τραπεζούντας πριν λίγες μέρες, αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους.

