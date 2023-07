Δόγμα στον ΠΑΟΚ το game by game και στα φιλικά

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει από την Ολλανδία για το χθεσινό φιλικό 4-1 για τη σημερινή τελική πρόβα αλλά και τα μεταγραφικά που έχουν μια σχετική κινητικότητα.

Όπως αναμένονταν μετά από μία πολύ δύσκολη και γεμάτη εντάσεις εβδομάδα προετοιμασίας, όλος ο ΠΑΟΚ ηρεμεί και συνειδητοποιεί την πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Την Τρίτη έγραφα εδώ στο blog… «Τέλος! Τα γράψαμε, ξανά και ξανά, πάλι τα ίδια και τα ίδια, κάθε μέρα και… φθάνει! Η αξία των απόντων αναδείχθηκε όσο πιο αναλυτικά γινόταν. Επιστρέφουμε και πάλι στους παρόντες! Αυτοί θα παίξουν στα πιο δύσκολα παιχνίδια της χρονιάς στο ξεκίνημα και αυτοί θα πρέπει να προσεχθούν ως οι πολυτιμότεροι». Χαίρομαι που το μήνυμα το οποίο ο ίδιος ο ΠΑΟΚ είχε την ανάγκη να στείλει προς τα έξω (αλλά και προς τα μέσα) έχει υιοθετηθεί από πολλούς και σίγουρα από αυτούς που πρέπεο… Στο timing που έπρεπε υπήρξε γκρίνια για τη μεταγραφική δομή της ΠΑΕ και την καθυστέρηση, εκεί ακριβώς που έπρεπε και με την καταλυτική παρέμβαση Σαββίδη, γύρισε το κουμπί και… πάμε παρακάτω. Τι έχει παρακάτω; Τίποτα άλλο από το αμέσως επόμενο παιχνίδι. Δεν μπορεί, δεν έχει δυνατότητα ο ΠΑΟΚ να δει κάτι άλλο και εννοείται ότι ήταν λίγο έως πολύ άστοχο να μιλάει ο οποιοσδήποτε από τώρα για τα τέλη Αυγούστου και να κάνει εκτιμήσεις για το πρωτάθλημα. (Τα ίδια γράφω από το περασμένο Σάββατο και επαναλαμβάνω ότι αυτός που τα είπε, ο προπονητής δηλαδή, θα δώσει και το μεγαλύτερο αγώνα για να διαψεύσει τον εαυτό του. Μέχρι τότε ας μείνουμε στο πασίγνωστο -και σε εκείνον- game by game το οποίο δεν το πρόδωσε ποτέ! Ίσα-ίσα, όταν εκείνος πρόδωσε αυτό το ποδοσφαιρικό δόγμα, τότε και η ομάδα του βγήκε χαμένη).

Ξεκινάω όμως σήμερα τονίζοντας ότι τα μεγάλα και καλά οργανωμένα club κάνουν σχέδια. Προγραμματίζουν και βλέπουν μπροστά. Δουλεύουν σήμερα για το μέλλον. Όσο καλύτερη οργάνωση έχεις, τόσο πιο μακριά μπορείς να βλέπεις. Κάπως έτσι λοιπόν και με αυτά τα δεδομένα, ο ΠΑΟΚ είναι αναγκασμένος να κοιτάει ΜΟΝΟ το επόμενο παιχνίδι. Ο οργανισμός, η ΠΑΕ όλοι οι γύρω-γύρω κοιτάνε το αύριο και το αγωνιστικό μαζί με την επόμενη ημέρα, κοιτάει και το επόμενο ματς. Τόσο απλά και ας μην εξηγήσουμε πάλι τις δυσλειτουργίες. Ευχόμαστε να διορθωθεί η κατάσταση και ο ΠΑΟΚ να βάζει πιο μακροπρόθεσμους στόχους. Εδώ που είμαστε όμως, ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι, η ομάδα μπορεί να ασχολείται ΜΟΝΟ με το επόμενο παιχνίδι, ακόμη και αν αυτό είναι φιλικό. Να το κάνω πιο συγκεκριμένο για να καταλάβουν ακόμη και αυτοί που (ενώ δεν είναι) προσπαθούν με επιτυχία να κάνουν τους χαζούς: Όταν είσαι ο ΠΑΟΚ και έχεις δύο ΜΟΝΟ χαφ στον άξονα, ΔΕΝ μπορείς να βλέπεις παραπέρα από το επόμενο παιχνίδι, ακόμη κι αν αυτό είναι φιλικό. Game by game λοιπόν ΚΑΙ στα φιλικά και ΠΑΝΤΟΥ.

ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Έχοντας λοιπόν πείσει αρκετούς ότι πάνω από όλους στον ΠΑΟΚ αυτή την περίοδο είναι οι παρόντες και όχι οι παίκτες που (κακώς) λείπουν, παρακολουθούμε τα τελευταία φιλικά και τις πρόβες ενόψει Μπεϊτάρ. Της ομάδας δηλαδή απέναντι στην οποία ο Δικέφαλος του Βορρά θα κληθεί να δώσει τα πιο δύσκολα ματς της χρονιάς!

Χθες, οι θεωρητικά «δεύτεροι» της ομάδας έκαναν πολύ καλή προσπάθεια μετά τα πρώτα 20 λεπτά και «πάτησαν» την Αλ Ταβόν , την πρώτη ομάδα μετά το big four της Σαουδικής Αραβίας. Συγνώμη για το ρήμα που χρησιμοποιώ αλλά η ομάδα του Λουτσέσκου κλέβοντας πάνω από 20 μπάλες μπροστά από το κέντρο και δημιουργώντας 7-8 κλασσικές ευκαιρίες, σκοράροντας τέσσερα γκολ σε αυτό το διάστημα, κατάφερε να κερδίσει κατά κράτος τους αντιπάλους. Πώς το έλεγε ο προπονητής σε μία από τις πρώτες προπονήσεις… «recover and score, recover and score». Συνέχεια και συνέχεια! Το πέτυχαν και με το παραπάνω, ένα σύνολο παικτών με Στέφανο Τζίμα στην κορυφή, με Μουργκ-Ζίβκοβιτς-Ρικάρντο μεσοεπιθετικά, με Βρακά και Γιαξή στους μεσοαμυντικούς, αλλά και τον θετικότατο Μπάμπα με τον πολύ καλό Τσαούση να παίζουν στα πλάγια μπακ. Μαζί και όσοι άλλοι νεαροί (μαζί με τον Βιεϊρίνια) μπήκαν στην επανάληψη.

Παρά το ότι απουσίαζαν οι πιο ποιοτικοί της ομάδας που θα παίξουν σήμερα, το σύνολο πίεσε και έκλεψε πολύ, σε μία από τις νέες προσπάθειες που επιχειρούνται για πιο aggressive πίεση κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Είτε άμεσο στο χτίσιμο του αντιπάλου, είτε με το repress όταν χαθεί η μπάλα σε εκείνα τα διαστήματα. Ήταν με διαφορά το κύριο χαρακτηριστικό του χθεσινού φιλικού μαζί με τη θετική αύρα της ομάδας που έχει τονωθεί, μαζί και με την παρουσία προσώπων.

Ο Μπάμπα επιβεβαίωσε ότι είναι πολύ καλός παίκτης ισορροπίας. Θέλει και ζητάει τις μπάλες στα πόδια για να πάρει πρωτοβουλία, οι συμπαίκτες του το καταλαβαίνουν και τον ψάχνουν, αμυντικά δεν «μασάει» και δεν δέχεται την ντρίμπλα, ένας παίκτης που φαίνεται ότι μπορεί γρήγορα να γίνει ο πιο βασικός πλάγιος μπακ. Θα τα καταφέρει 100% αν κοντά στην αντίπαλη περιοχή και επιθετικά θα έχει πιο ποιοτικές αποφάσεις και πάσες.

Μετά τον Ζίβκοβιτς που είναι μια χαρά θα σταθούμε στον Βρακά. Ο νεαρός έχει τα στοιχεία, τρέχει πολύ και με ένταση, έχει θράσος και δίνει με μεγάλο πάθος την προσπάθεια να παραμείνει στο ρόστερ, κάτι που λογικά θα το κερδίσει. Τις τελευταίες ημέρες παίζει στα χαφ του άξονα που παρατηρείται λειψανδρία και όσο κι αν δεν έχει ασφάλεια στην μεταβίβαση, όσο και αν χρειάζεται μεγαλύτερη γνώση στις τακτικές κινήσεις, πατάει παντού στο γήπεδο και κυρίως στην αντίπαλη περιοχή. Είναι σίγουρα, μαζί με τους Τσαούση και Μιχαηλίδη από τους κερδισμένους της προετοιμασίας!

Στα μπακ ο ΠΑΟΚ έχει ήδη ανταγωνισμό, στα στόπερ το ίδιο και μακάρι να ανέβει και άλλο ο Μιχαηλίδης, στο τέρμα δεν έχει, στα αμυντικά χαφ δεν έχει, στους μεσοεπιθετικούς… το «παλεύει» και από την άλλη εβδομάδα θα έχει και Σαμάτα! Έναν καλό φορ, με χαρακτηριστικά που δεν είχε η ομάδα σε αυτή τη θέση, ένας παίκτης που δύσκολα δεν θα ξεπεράσει στον ΠΑΟΚ τα 15 γκολ.

Αν ο καλός Θεός βοηθήσει την ομάδα να αποκτήσει άμεσα και έναν καλό χαφ στον άξονα, όλα τα άλλα βρίσκονται…

* Μεσοεπιθετικά είναι πολύ καλό για να είναι απολύτως αληθινό ότι ο ΠΑΟΚ έδωσε ή δίνει 4,5 εκατομμύρια για το 50% των δικαιωμάτων του Κολομβιανού Καρασκάλ! Δεν πιστεύω ότι γι’ αυτόν ή για τον Πέλκα μπορεί να έχουμε άμεσες εξελίξεις. Ο ΠΑΟΚ «καίγεται» να αποκτήσει έναν πιο αθλητικό μεσοαμυντικό για να σκληρύνει ως ομάδα και αυτό θα γίνει ανεξάρτητα από την Ευρώπη. Τα άλλα, τα πιο… μεσοεπιθετικά, νιώθω ότι θα ακολουθήσουν, ανάλογα και με την Ευρώπη. Μακάρι να διαψευσθώ και να γίνουν όλα γρηγορότερα, ανεξάρτητα και από τα πρώτα αποτελέσματα.

* Σήμερα το απόγευμα θα δούμε και τους πιο βασικούς της ομάδας στο τελευταίο φιλικό με την Βέστερλο. Θα δούμε δεξί μπακ τον Κεντζιόρα που νομίζω ότι είναι και πρώτος υποψήφιος για βασικός στη θέση ενόψει του αγώνα με την Μπεϊτάρ. Θα δούμε Εκόνγκ-Μιχαηλίδη στα στόπερ, το δίδυμο Σβααμπ-Τσιγγάρα που… να τους έχει ο Θεός καλά, τον Νάρεϊ που είναι πολύ ανεβασμένος τις τελευταίες ημέρες και τον τρελοΜπράντον που μαζί με Ντέλια στο αμυντικό 4-4-2 δίνει άλλο τόνο και άλλη ένταση στην πρώτη γραμμή άμυνας και στο πρέσινγκ που θέλει και βελτιώνει ο Λουτσέσκου.

Κάπως έτσι -και πάλι- εννοείται (φίλε μου Γιάννη…) το επόμενο παιχνίδι είναι και πάλι το σημαντικότερο. Σήμερα το απόγευμα λοιπόν Βέστερλο-ΠΑΟΚ.