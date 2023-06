Η ΠΑΕ Άρης εξασφάλισε την αναγνωρισμένη πιστοποίηση των Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Football for the Goal, η οποία προάγει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η ΠΑΕ Άρης έχει εξασφαλίσει την αναγνωρισμένη πιστοποίηση των Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Football for the Goal. Πρόκειται για ένα σπουδαίο επίτευγμα που επισημαίνει τις προσπάθειες του συλλόγου να διακριθεί στο παγκόσμιο στερέωμα βιωσιμότητας.

Τα Ηνωμένα Έθνη ξεκίνησαν την καινοτόμο πρωτοβουλία που ονομάζεται Football for the Goals για να προάγουν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs). Στόχος είναι η προώθηση των SDGs, με τη χρήση της επιρροής του ποδοσφαίρου. Το Football for the Goals έχει δημιουργήσει μια αποτελεσματική πλατφόρμα για τη συμμετοχή και την υπεράσπιση της βιωσιμότητας της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής κοινότητας.

Η ΠΑΕ Άρης έχει αναδειχθεί πρωτοπόρος στην υιοθέτηση της φιλοδοξίας της πρωτοβουλίας ευθυγραμμίζοντας τις λειτουργίες, τις στρατηγικές και τα μηνύματά της σύμφωνα με τους SDGs. Έχει δείξει προφανώς ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι, καθώς έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει σε θετικές αλλαγές.

Όλος ο κόσμος του ποδοσφαίρου γιορτάζει το επίτευγμα που εξασφάλισε η ΠΑΕ Άρης, χαρακτηρίζοντάς το ως τη στιγμή-ορόσημο για τον σύλλογο. Η αναγνώριση υπογραμμίζει τις δυνατότητες των ποδοσφαιρικών συλλόγων να ενισχύσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, χρησιμοποιώντας την επιρροή τους από το γήπεδο για να επηρεάσουν θετικά τις κοινότητες, τις κοινωνίες και τον πλανήτη γενικότερα.

Το επίτευγμα της ΠΑΕ Άρης ανέδειξε τη δέσμευσή της να έχει ηγετικό ρόλο στην προώθηση βιώσιμων πρακτικών στην ποδοσφαιρική κοινότητα. Η πιστοποίηση έχει παρουσιάσει την αποτελεσματική στάση του συλλόγου και τη μελλοντική σκέψη που χρησιμεύει ως το θεμέλιο για την προώθηση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της οικονομικής ισότητας και άλλων SDGs.

Ειρήνη Καρυπίδη: «Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι που λαμβάνουμε αυτή την πιστοποίηση»

Η Ειρήνη Καρυπίδη, Πρόεδρος της ΠΑΕ Άρης εξέφρασε την χαρά της και δήλωσε ότι είναι εξαιρετικά περήφανη για την αναγνώριση. Ανέφερε πως η επικύρωση θα ενισχύσει και θα ενθαρρύνει την ομάδα να εκπληρώσει τους SDG.

«Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι που λαμβάνουμε αυτή την πιστοποίηση. Αντιπροσωπεύει μια επικύρωση των συνεχιζόμενων προσπαθειών μας για την εκπλήρωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε την πλατφόρμα μας για να επιφέρουμε ουσιαστικές αλλαγές στην κοινότητά μας και σε ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε η αδελφή του Θεόδωρου Καρυπίδη.

Τα σχέδια της ΠΑΕ Άρης για την προώθηση της βιωσιμότητας

Η δέσμευση της ΠΑΕ Άρης για βιωσιμότητα αντανακλάται μέσω της υλοποίησης ποικίλων πρωτοβουλιών και στρατηγικών μέτρων. Αυτές οι προσπάθειες όχι μόνο καταδεικνύουν την καινοτόμο προσέγγιση του συλλόγου αλλά συμβάλλουν θετικά στην προώθηση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος.

Τα σχέδια που υιοθέτησε η ΠΑΕ Άρης είναι τα εξής:

Η δημιουργία eco-friendly ενίσχυσε την προσέγγισή τους για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η εφαρμογή των προγραμμάτων Outreach για την κοινωνική ενσωμάτωση ενίσχυσε την εργασιακή κοινωνική ισότητα. Παρέχει ίσες ευκαιρίες σε διαφορετικές κοινότητες και βοηθά στην αντιμετώπιση των πρακτικών διακρίσεων.

Τα εγκεκριμένα προγράμματα ανάπτυξης νέων που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους ποιοτικής εκπαίδευσης και υγείας έχουν αναπτύξει ισχυρά θεμέλια για τη λέσχη στην προώθηση των SDGs στη νέα γενιά.

Η ΠΑΕ Άρης έχει συνεργαστεί με τοπικές επιχειρήσεις για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Η αναγνώριση της ΠΑΕ Άρης από τα Ηνωμένα Έθνη θα ενθαρρύνει άλλους ποδοσφαιρικούς συλλόγους, πρωταθλήματα και ομοσπονδίες να εργαστούν αποτελεσματικά για το βιώσιμο μέλλον.

Η πρωτοβουλία Food for the Goals είναι γνωστή ως το αποτελεσματικό βήμα που έχει προωθηθεί ευρέως από τον σύλλογο. Έχει δείξει την πραγματική δύναμη της πρωτοβουλίας με την κατάλληλη συνεργασία μεταξύ ποδοσφαίρου και βιώσιμου μέλλοντος.

Τι είναι το Football for the Goals Initiative

Είναι το έργο των Ηνωμένων Εθνών που μιλά για το ρόλο της διεθνούς ποδοσφαιρικής κοινότητας στην εκπλήρωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Προσφέρει μια λεωφόρο για συνομοσπονδίες, εθνικές ομοσπονδίες, πρωταθλήματα, συλλόγους, ενώσεις παικτών και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για να ευθυγραμμίσουν το πάθος τους για το ποδόσφαιρο με την επιδίωξη της παγκόσμιας βιωσιμότητας. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, πραγματοποιούνται οι κατάλληλες ενέργειες για ένα βιώσιμο και δίκαιο μέλλον χρησιμοποιώντας τη δύναμη των όμορφων παιχνιδιών.