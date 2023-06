«Μία μεγάλη ελληνική ομάδα έχει κάνει πρόταση στον Σάμι Μάε»

Για πρόταση από μεγάλη ελληνική ομάδα στον Σάμι Μάε της Φερεντσβάρος κάνουν λόγο οι Ούγγροι.

Έτοιμος να αποχωρήσει από τη Φερεντσβάρος είναι ο Σάμι Μάε και ήδη αρκετές ομάδες έχουν δείξει το ενδιαφέρον τους για την περίπτωση του.

Ανάμεσα σε αυτές είναι και μία μεγάλη ελληνική ομάδα όπως αναφέρουν τα ουγγρικά ΜΜΕ, η οποία μαζί με τις Μπεσίκτας και Τραμπζονσπόρ έχουν κάνει πρόταση στον 26χρονο Μαροκινό στόπερ.

Το συμβόλαιο του διεθνή αμυντικού εκπνέει το καλοκαίρι του 2024 και η ουγγρική ομάδα έχει μία τελευταία ευκαιρία να τον πουλήσει και να βάλει λεφτά στα ταμεία της. Στη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο ίδιος μέτρησε 29 συμμετοχές με τρία γκολ και ισάριθμες ασίστ.

🚨🚨| EXCL: Sammy Mmaee is not going to extend his contract at Ferencváros and set to leave in the coming weeks. 🟢⚪️



Besiktas, Trabzonspor and a Greek top side already made offers. 🇹🇷🇬🇷 pic.twitter.com/nV4RoA8V1K