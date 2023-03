Χωρίς τέσσερις σημαντικούς παίκτες του θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ ο ΟΦΗ, αφού οι Περέα, Βούρος, Νέιρα και Φελίπε δεν θα είναι στην διάθεσή του Βάλντας Νταμπράουσκας.

Οι δύο πρώτοι ήταν αναμενόμενο πως δεν θα βρίσκονται στην αποστολή της κρητικής ομάδας για το παιχνίδι της Κυριακής (05/03-19:30) στο «Γεντί Κουλέ» κόντρα στην ΑΕΚ για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, αφού έχουν δηλωθεί να εκτίσουν την ποινή τους ενώ οι Νέιρα και Φελίπε είναι τραυματίες. Απουσιάζουν ακόμη οι Σωτηρίου, Αποστολάκης και Θεοδοσουλάκης.

Το «μενού» της προπόνησης του ΟΦΗ σήμερα περιελάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τελειώματα φάσεων και δουλειά στις στατικές φάσεις. Θεραπεία έκαναν οι Νέιρα και Φελίπε.

Αναλυτικά η αποστολή της ομάδας του ΟΦΗ:

Μανδάς, Χριστογεώργος, Larsson, Πασαλίδης, Μαρινάκης, Μπαλογιάννης, Thorarinsson, Γιαννούλης, Yohou, Διαμαντής, Mellado, Diousse, Bakic, Toral, Τσιλιανίδης, Bifouma, Mosquera, Grønning, Dicko, Dju.

Η αποστολή για τον αγώνα με την @AEK_FC_OFFICIAL Our squad list for the match against AEK FC. #ofiaek #oficrete #oficretefc #ofifc #slgr #matchday25 #greece #football #crete pic.twitter.com/zjG3QQpVxw