Μίλαν: Έτοιμη για διπλό «χτύπημα» με Τρεσόλντι και Έντρικ
Η Μίλαν ετοιμάζεται να επενδύσει περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, με τον επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης, Έντρικ και τον φορ της Κλαμπ Μπριζ, Νικολό Τρεσόλντι, να αναδεικνύονται ως οι κύριοι επιθετικοί στόχοι της.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Gazzetta dello Sport», ο ιδιοκτήτης των Ροσονέρι, Τζέρι Καρντινάλε, είναι έτοιμος να χρηματοδοτήσει μια ακόμη μεγάλη προσπάθεια για την απόκτηση παικτών, καθώς ο σύλλογος από το Μιλάνο προσπαθεί να βελτιώσει τις επιθετικές του επιλογές.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η ομάδα θέλει οπωσδηποτε να υπογράψει τον έναν από τους δύο τον Ιανουάριο, με μία πιθανή δεύτερη προσθήκη να έχει προγραμματιστεί για το καλοκαίρι.
Έτσι και αλλιώς, ο 19χρόνος Βραζιλιάνος θέλει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και θα μπορούσε να φύγει από τη Μαδρίτη στο επόμενο μεταγραφικό παράθυρο, με τη Μίλαν να είναι έτοιμη να προτείνει μια συμφωνία αξίας περίπου 60 εκατομμυρίων ευρώ, ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένων των μπόνους, ενώ θα προσφέρει στους «μερένχες» μια οψιόν επαναγοράς της τάξεως των 80 εκατομμυρίων ευρώ.
Από την άλλη, η περίπτωση του Τρεσόλντι είναι λίγο πιο δύσκολη. Ο 21χρονος, ο οποίος υποστηρίζει τη Μίλαν από την παιδική του ηλικία, αποτιμάται περίπου στα 60 εκατομμύρια ευρώ και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων, ωστόσο η Κλαμπ Μπριζ θα προτιμούσε να τον κρατήσει τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι, αν και μία... ακαταμάχητη προσφορά τον Ιανουάριο θα μπορούσε να αλλάξει τη θέση της.
🚨💰🆕 AC Milan to invest €70M in JANUARY, with Cardinale ready to go BEYOND €100M for the right players! Endrick and Nicolò Tresoldi are the MAIN attacking targets. Milan could propose €60M + bonuses for Endrick, with an €80M buyback clause for Real Madrid. A new DEFENDER is also a priority, with Gonçalo Inácio among the TOP targets. [ @Gazzetta_it ]— Milan Wire (@MilanWireX) November 15, 2026
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