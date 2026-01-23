Ο Χρήστος Μανδάς πρέπει να θεωρείται παίκτης της Μπόρνμουθ και την Κυριακή (25/1) θα μπει στο αεροπλάνο με προορισμό το Λονδίνο.

Σε ρυθμούς Χρήστου Μανδά κινούνται στη Μπόρνμουθ καθώς είχατε διαβάσει στο Gazzetta, ότι η αγγλική ομάδα είχε έρθει σε συμφωνία με τη Λάτσιο για την απόκτησή του.

Ο 24χρονος πορτιέρε αναμένεται να κοστίσει τρία εκατ. ευρώ μόνο για το ενοίκιο του δανεισμού στον αγγλικό σύλλογο και υπάρχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς που κυμαίνεται στα 20 εκατ. ευρώ με όρους που αρκετά δύσκολα δεν θα την ενεργοποιήσουν.

Παράλληλα υπάρχουν και bonus επίτευξης στόχων, τα οποία μπορεί να ανεβάσουν το ποσό στα 24 με 24,5 εκατ. ευρώ κάνοντας τη συγκεκριμένη αγορά μία από τις ακριβότερες για Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Ο Έλληνας κίπερ θα βρίσκεται κανονικά στην αποστολή της Λάτσιο για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λέτσε και την Κυριακη (25/1) αναμένεται να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο με προορισμό το Λονδίνο ώστε να ανακοινωθεί και επίσημα από τα «κεράσια».