O Μαουρίτσιο Σάρι σε πρόσφατες δηλώσεις του καταφέρθηκε κατά της διοίκησης της Λάτσιο, και τον πρόεδρό της ομάδας, Κλαούντιο Λολίτο.

Η Λάτσιο ταξίδεψε χθες (24/01) στον ιταλικό νότο για να αντιμετωπίσει τη Λέτσε στα πλαίσια της 22ης αγωνιστικής της Serie A, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες με 0-0, σε έναν αγώνα με ελάχιστες φάσεις που γρήγορα θα ξεχαστεί.

Ο προπονητής των φιλοξενούμενων, Μαουρίτσιο Σάρι, στις δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, μίλησε μεταξύ άλλων και για τον «άτυπο» πόλεμο που δέχεται από την διοίκηση και πιο συγκεκριμένα από τον πρόεδρο του συλλόγου, Κλαούντιο Λολίτο.

Αναλυτικότερα, λίγες ημέρες πριν διέρευσε ένα ηχητικό μήνυμα του Λολίτο στο οποίο, συνομιλούσε με έναν αγριεμένο οπαδό της ομάδας, που τον αποκαλούσε, μεταξύ άλλων, «φτωχό και χωριάτη», διότι πουλάει τους καλύτερους παίκτες χωρίς να τους αντικαθιστά. Εκείνος απάντησε: «Οι παίκτες θέλουν να φύγουν επειδή δεν θέλουν τον προπονητή. Είναι θυμωμένοι μαζί του», με τα λόγια αυτά να κάνουν αμέσως τον γύρο του διαδικτύου και να είναι η αφορμή να ξεκινήσει η διαμάχη με τον Σάρι.

Ο ιταλός τεχνικός λοιπόν, ξεκίνησε τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, με μία ευθεία «επίθεση» προς τον Λολίτο, σημειώνοντας πως: «Δεν χρειάζεται καν να σχολιάσω κάτι τέτοιο. Μόλις πριν από 10 μέρες, ένας παίκτης ήρθε στο γραφείο μου κλαίγοντας πριν φύγει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη σχέση μεταξύ εμού και των παικτών. Σαφώς, όταν υπάρχουν 25 παίκτες και μόνο 15 έχουν την ευκαιρία να παίξουν, κάποιος θα είναι πάντα λίγο δυσαρεστημένος, αλλά αυτό δεν είναι το γενικό συναίσθημα. Φαίνεται δυσάρεστο αν λένε ότι ένας παίκτης πουλήθηκε επειδή δεν τα πήγαινε καλά μαζί μου, ειδικά επειδή οι παίκτες που έφυγαν μου είπαν μια πολύ διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. Μου είπαν ότι ήθελαν να φύγουν επειδή δεν βλέπουν καμία φιλοδοξία σε αυτόν τον σύλλογο».

Πέρα από τους Καστελάνο, Γκιεντουζί, αλλά και τον δικό μας Χρήστο Μανδά, ένας ακόμη παίκτης είναι πλέον έτοιμος να αποχωρήσει, σε διάστημα μόλις 10 ημερών, με τον Αλέσιο Ρομανιόλι να αποχαιρετά μετά τη λήξη του αγώνα τους οπαδούς της Λάτσιο, καθώς πιέζει για μία μεταγραφή στην Αλ Σαντ.

«Αν φύγει και ο Ρομανιόλι, τότε θα πρέπει να συνηθίσουμε να δεχόμαστε μερικά γκολ ακόμα. Ο σύλλογος με ρώτησε τι γνώμη είχα για αυτή την ιδέα, του είπα ότι ήταν ανέφικτο, αλλά αυτοί είναι υπεύθυνοι για την μεταγραφική αγορά».

Ο Σάρι υπαινίχθηκε επανειλημμένα κατά την χθεσινή του συνέντευξη ότι θα είχε παραιτηθεί μήνες πριν, αν δεν είχε δώσει την υπόσχεσή του στους οπαδούς του συλλόγου.

«Είπα στην αρχή της σεζόν ότι θα συνέχιζα με κάθε κόστος από σεβασμό προς τους οπαδούς. Έδωσα τον λόγο μου και σκοπεύω να τον τηρήσω. Όταν τον Ιούνιο έμαθα ότι είχαμε εμπάργκο στις μεταγραφές, έδωσα μια υπόσχεση στους οπαδούς ότι θα ανεχόμουν τα πάντα και θα συνέχιζα από σεβασμό προς αυτούς τους ανθρώπους. Η αντικατάσταση του Ρομανιόλι είναι αδύνατη αυτή τη στιγμή, ήταν ο ηγέτης της άμυνας. Για να ενσωματωθούν αυτές οι ιδέες σε έναν νέο παίκτη και σε όλα όσα γνωρίζει, θα χρειαστούν μήνες».

Ο 67χρόνος προπονητής τελείωσε τις δηλώσεις του αναφερόμενος στους στόχους της Λάτσιο για την φετινή σεζόν, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως: «Αυτό που θέλω από το τέλος αυτής της σεζόν είναι να αποφύγουμε με ψυχραιμία τον υποβιβασμό. Πάντα είχαμε ελάχιστες πιθανότητες να προκριθούμε στην Ευρώπη και τώρα έχουμε χάσει σημαντικούς παίκτες. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να προχωρήσουμε μπροστά, βάζοντας στόχους που μπορούν να πραγματοποιηθούν».