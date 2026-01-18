Τορίνο - Ρόμα 0-2: Την εκδικήθηκε και εδραιώθηκε στην τετράδα
Προτού καλά-καλά προλάβει να κάτσει η σκόνη από την κόντρα τους στο Κύπελλο, Τορίνο και Ρόμα συναντήθηκαν ξανά λίγες ημέρες αργότερα για το πρωτάθλημα. Αυτή τη φορά ωστόσο το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό. Η Γκρανάτα μπορεί να χαμογέλασε στο Coppa Italia με πρόκριση στους «8», όμως οι Ρωμαίοι πήραν την εκδίκησή τους στη Serie A με νίκη 2-0 στον ιταλικό Βορρά και παρέμειναν σε τροχιά τετράδας.
Ιδανικό ντεμπούτο για τον Μάλεν, ο οποίος μπορεί να είδε το γκολ του στο 23΄να ακυρώνεται για οφσάιντ, όμως δεν το έβαλε κάτω, πείσμωσε και χτύπησε ξανά τρία λεπτά αργότερα για το 1-0 των Τζαλορόσι. Το τρίποντο των φιλοξενούμενων κλείδωσε στο 72΄ο Ντιμπάλα που διαμόρφωσε το τελικό 2-0 που εδραίωσε τη θέση των Ρωμαίων στην πρώτη τετράδα της Serie A, τη στιγμή που η Τορίνο έπεσε στην 13η θέση.
Διπλό σωτηρίας για τη Φιορεντίνα!
Συνεχίζεται η αναρρίχηση της Φιορεντίνα, η οποία το 2026 έχει βαλθεί να δραπετεύσει από την επικίνδυνη ζώνη. Αυτή τη φορά οι Βιόλα επικράτησαν 2-1 στην έδρα της Μπολόνια και ανέβηκαν στην 18η θέση της βαθμολογίας, σε ισοβαθμία με τη Λέτσε που υπερτερεί.
Το σκορ για τη Φιορεντίνα άνοιξε στο 19΄ο Μαντράγκορα, ο οποίος αφιέρωσε το γκολ του στον ιδιοκτήτη του κλαμπ, Ρόκο Κομίσο, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών. Ο Πίκολι στο 45΄ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-0 για τους φιλοξενούμενους, με τη Μπολόνια απλώς να μειώνει στο τελικό 2-1 στο 88΄με τον Φαμπιάν και να απομακρύνεται από τις ευρωπαϊκές θέσεις.
Νωρίτερα Πάρμα και Τζένοα έμειναν στο 0-0 σε έναν αγώνα χαμηλού τέμπο, με τους Γενοβέζους να αποτυγχάνουν να απομακρυνθούν αισθητά από την επικίνδυνη ζώνη.
