Ο Γιάννης Αλαφούζος που συνεχάρη τον Ταμπόρδα και η χαρακτηριστική ατάκα του Ντέσερς μετά την ισοπαλία με τη Ρόμα στο Europa League.

Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 με τη Ρόμα το βράδυ της Πέμπτης, στο πλαίσιο της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Από τα highlights της αναμέτρησης ήταν η εμφάνιση του Βισέντε Ταρμπόρδα, ο οποίος σημείωσε το μοναδικό γκολ των Πρασίνων και το πανηγύρισε έξαλλα στις αγκαλιές των συμπαικτών του.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο της παρακάμερας του αγώνα με τους Τζαλορόσι, μεταφέροντας τον παλμό από τις κερκίδες και το ξέσπασμα του κόσμου στο γκολ του Αργεντινού μέσου. Ωστόσο, δύο από τις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν η αγκαλιά του 24χρονου με τον Γιάννη Αλαφούζο και μία χαρακτηριστική φράση του Σίριλ Ντέσερς.

Ο συμπαίκτης του, τού είπε χαρακτηριστικά «Στο είχα πει», σε μία στιγμή από τα αποδυτήρια που κατέγραψε η κάμερα του «τριφυλλιού».