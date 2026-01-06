Η Ρόμα επέστρεψε άμεσα στις επιτυχίες, καθώς άφησε πίσω την ήττα στο Μπέργκαμο και με νίκη 2-0 στην έδρα της Λέτσε σκαρφάλωσε ξανά στην πρώτη τετράδα της Serie A.

Πάτησε ξανά στην πρώτη τετράδα η Ρόμα, η οποία συνήλθε από τη «σφαλιάρα» στο Μπέργκαμο κι επέστρεψε στις επιτυχίες. Με την επιθετική γραμμή να «καθαρίζει» οι Ρωμαίοι πήραν τη νίκη με 2-0 επί της Λέτσε κι άφησαν πίσω την Κόμο στην κούρσα της πρώτης τετράδας, χαράσσοντας σταθερή πορεία προς το Champions League.

Τον δρόμο της νίκης άνοιξε ο Φέργκιουσον που σκόραρε στο 14΄από ασίστ του Ντιμπάλα για το 1-0, με το 2-0 να σημειώνεται από τον αντικαταστάτη του, Ντόβμπικ, ο οποίος κλείδωσε το τρίποντο δέκα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγώνα (71΄).

Λεπτά συμμετοχής από τον Γκασπερίνι πήρε και ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο 60΄αντί του Ελ Σαράουι και ολοκλήρωσε τον αγώνα απέναντι στη Λέτσε που παρέμενιε βυθισμένη στην 16η θέση της Serie A.