Λέτσε - Ρόμα 0-2: Αντίδραση κι επιστροφή στην τετράδα
Πάτησε ξανά στην πρώτη τετράδα η Ρόμα, η οποία συνήλθε από τη «σφαλιάρα» στο Μπέργκαμο κι επέστρεψε στις επιτυχίες. Με την επιθετική γραμμή να «καθαρίζει» οι Ρωμαίοι πήραν τη νίκη με 2-0 επί της Λέτσε κι άφησαν πίσω την Κόμο στην κούρσα της πρώτης τετράδας, χαράσσοντας σταθερή πορεία προς το Champions League.
Τον δρόμο της νίκης άνοιξε ο Φέργκιουσον που σκόραρε στο 14΄από ασίστ του Ντιμπάλα για το 1-0, με το 2-0 να σημειώνεται από τον αντικαταστάτη του, Ντόβμπικ, ο οποίος κλείδωσε το τρίποντο δέκα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγώνα (71΄).
Λεπτά συμμετοχής από τον Γκασπερίνι πήρε και ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο 60΄αντί του Ελ Σαράουι και ολοκλήρωσε τον αγώνα απέναντι στη Λέτσε που παρέμενιε βυθισμένη στην 16η θέση της Serie A.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.