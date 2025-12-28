Το γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες ήταν αρκετό για την Ίντερ, ώστε να αποδράσει από την έδρα της Αταλάντα (0-1) και να «στρογγυλοκαθίσει» ξανά στην πρώτη θέση της Serie A.

Στην Serie A, καθεμία από τις φετινές διεκδικήτριες περιμένει η μία την... γκέλα της άλλης! Η 17η αγωνιστική όμως κύλησε «αναίμακτα» για όλες και το τέλος της ημέρας βρήκε την Ίντερ και πάλι στην κορυφή. Οι Νερατζούρι πέρασαν από το Μπέργκαμο και την δύσκολη έδρα της Αταλάντα χάρη στο γκολ του Λαουτάρο (0-1) προσπερνώντας τις Νάπολι και Μίλαν.

Η μία ευκαιρία διαδεχόταν την άλλη για την Ίντερ σε όλο το πρώτο μέρος με τους Λαουτάρο (23') και Τουράμ (27') να χάνουν τις κυριότερες φάσεις. Η Αταλάντα πήγε να... τιμωρήσει στην σπάταλη Ίντερ στο 50' με τον Έντερσον, ενώ λίγο αργότερα σκόραρε με τον Ντε Κατελάρε, γκολ που ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Η μπάλα πήγαινε πάνω-κάτω και στο 56' ο Μπαρέλα άγγιξε το 0-1 αλλά αστόχησε σε σχεδόν κενή εστία! Τελικά, την λύση έδωσε ο αρχηγός μετά από τραγικό λάθος των γηπεδούχων. Ο Τζιμσίτι «πούλησε» την μπάλα στον Εσπόζιτο δευτερόλεπτα μετά την είσοδο του τελευταίου στο παιχνίδι, εκείνος έβγαλε τετ α τετ τον Λαουτάρο που με ένα υποδειγματικό τελείωμα σκόραρε. Η Ίντερ άντεξε στην πίεση και το άγχος των τελευταίων λεπτών παίρνοντας το «τρίποντο». Στους 36 βαθμούς η ομάδα του Κίβου, στο +1 και +2 από Μίλαν και Νάπολι αντίστοιχα.

«Σκόνταψε» η Μπολόνια

Η Μπλόνια με νίκη απέναντι στην Σασουόλο θα προσπερνούσε την Κόμο του Τάσου Δουβίκα μπαίνοντας σε ευρωπαϊκή τροχιά και παράλληλα θα επέστρεψε στις... ράγες μετά από έναν μήνα. Ωστόσο, δεν υπερπήδησε το εμπόδιο, αρκέστηκε στο 1-1 και έμεινε 7η. Ο Φαμπιάν έδωσε το προβάδισμα στους Ροσομπλού με την έναρξη του β' μέρους (47'), η Σασουόλο ισοφάρισε όμως στο 63' με τον Μουχαρέμοβιτς. Δεν αγωνίστηκε ο Μπάμπης Λυκογιάννης.