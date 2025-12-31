Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Πορτογάλος φουλ-μπακ πρόκειται να επιστρέψει στην Ευρώπη και ήδη γίνεται... μίνι χαμός για την υπογραφή του.

Η θητεία του Ζοάο Κανσέλο στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Χιλάλ φαίνεται πως φτάνει στο τέλος της με το ξεκίνημα του νέου έτους.

Ο Πορτογάλος φουλ-μπακ που αγωνίζεται στη Saudi Pro League από το καλοκαίρι του 2024, όταν και πουλήθηκε από τη Μάντσεστερ Σίτι, ναι μεν έχει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2027, ωστόσο αυτό αναμένεται να «σπάσει».

Όπως προκύπτει από ρεπορτάζ του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 31χρονος μαζί με τον ατζέντη του, Ζόρζε Μέντες είναι σε επαφές με την Αλ Χιλάλ για τον τρόπο αποδέσμευσής του (είτε ελεύθερος, είτε με κάποιο μικρό ποσό). Ήδη μάλιστα έχει εκφραστεί ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Η Ίντερ είναι σε ανοιχτή επικοινωνία τόσο με τον σύλλογο όσο και με τον εκπρόσωπο του παίκτη, η Γιουβέντους έχει επίσης μιλήσει με τον Μέντες, ενώ και η Μπαρτσελόνα κοιτάζει την επιλογή του Κανσέλο, ωστόσο το Financial Fair Play θα είναι εκείνο που θα κρίνει αν θα κινηθεί για να τον κάνει ξανά δικό της.

Θυμίζουμε πως ο Πορτογάλος φόρεσε τη φανέλα των Καταλανών τη σεζόν 2023-2024 ως δανεικός, καταγράφοντας 4 γκολ και 5 ασίστ σε 42 συμμετοχές.