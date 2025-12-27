Φρίκη στην Ιταλία, καθώς 18χρονος ποδοσφαιριστής μαχαιρώθηκε στη Νάπολη από αγνώστους και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Νύχτα τρόμου στη Νάπολη για έναν 18χρονο ποδοσφαιριστή ομάδας της Serie D. Λίγο μετά τα ξημερώματα (27/12), ο Μπρούνο Πετρόνε δέχθηκε επίθεση σε σοκάκι της πόλης μετά από νυχτερινή έξοδο με φίλους.

Ωστόσο, η νύχτα εξελίχθηκε σε εφιάλτη για τον παίκτη της Άνγκρι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Πετρόνε περπατούσε στην Via Bisignano όταν μια ομάδα ατόμων που έφτασε στο σημείο με σκούτερ, τον πλησίασε και του επιτέθηκε.

Ο 18χρονος δέχτηκε δύο χτυπήματα με μαχαίρια, ένα στο πλευρό και ένα στην κοιλιακή χώρα, προτού οι δράστες τραπούν σε φυγή. Ο Πετρόνε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και χρειάστηκε μάλιστα να του αφαιρεθεί η σπλήνα. Η κατάσταση του νεαρού ποδοσφαιριστή παραμένει σοβαρή, ωστόσο οι γιατροί είναι αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του.

Προς το παρόν, τα κίνητρα των δραστών παραμένουν άγνωστα και οι έρευνες τις αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη. Την περασμένη χρονιά, ο Πετρόνε είχε κάνει το ντεμπούτο του σε επαγγελματικό επίπεδο με την Σορέντο στην Serie C.