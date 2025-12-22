Ανατροπή δεδομένων στην Serie A, καθώς η αναμέτρηση της Μίλαν με την Κόμο (8/2) δεν θα διεξαχθεί τελικά στο Περθ της Αυστραλίας.

Η υλοποίηση της σκέψης να προωθηθεί το ποδόσφαιρο της Serie A εκτός Ιταλίας με την πραγματοποίηση της αναμέτρησης Μίλαν - Κόμο (8 Φεβρουαρίου 2026) στην Αυστραλία κατέρρευσε τελικά! Παρότι μέχρι πριν από μερικές ημέρες ήταν σχεδόν βέβαιο ότι το παιχνίδι θα διεξαγόταν στο Περθ, παρ' όλα αυτά σημειώθηκε ανατροπή στην υπόθεση.

Τόσο η Μίλαν όσο και η ιταλική λίγκα έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να μην αλλάξει το αρχικό πλάνο διεξαγωγής του αγώνα, ωστόσο οι απαιτήσεις των Ροσονέρι, αλλά και της Κόμο, ήταν καθοριστικές για την ματαίωση του αγώνα στην Αυστραλία.

Μία αυτές τις απαιτήσεις ήταν η επιλογή διαιτητή από το διαιτητικό σώμα της Ασιατικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (AFC). Και αφού το πλάνο τελικά «ναυάγησε» μένει να διευκρινιστεί πού τελικά θα παίξουν οι δύο ομάδες στις 8 Φεβρουαρίου. Το «Σαν Σίρο» δεν θα είναι διαθέσιμο, μιας και την ημερομηνία εκείνη θα φιλοξενήσει την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Όπως αναφέρει η επίσημη κοινή τοποθέτηση της Κυβέρνησης της Δυτικής Αυστραλίας και του προέδρου της Serie A, Έτζιο Σιμονέλι:

«Τα σχέδια για τη φιλοξενία του πρώτου επίσημου αγώνα ευρωπαϊκού πρωταθλήματος εκτός Αυστραλίας, στο Περθ, εγκαταλείφθηκαν έπειτα από κοινή συμφωνία μεταξύ της Lega Calcio Serie A και της κυβέρνησης της Δυτικής Αυστραλίας.

Οι δύο πλευρές έλαβαν αυτή την απόφαση λόγω μη αντιμετωπίσιμων οικονομικών κινδύνων, επαχθών όρων έγκρισης και επιπλοκών της τελευταίας στιγμής που βρίσκονταν πέρα από τον έλεγχό τους.

Ο προτεινόμενος αγώνας θα σηματοδοτούσε την πρώτη φορά που ένας αγώνας ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κορυφαίου επιπέδου, με βαθμολογικό ενδιαφέρον, θα διεξαγόταν εκτός Αυστραλίας, αποτελώντας μια μοναδική ευκαιρία για τη Δυτική Αυστραλία να γράψει διεθνή ποδοσφαιρική ιστορία».