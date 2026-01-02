Οι «Ροσονέρι» ανακοίνωσαν επίσημα τον δανεισμό του Γερμανού στράικερ, με το deal να περιλαμβάνει και δυνατότητα μόνιμης αγοράς.

Δώρο στον Μαξ Αλέγκρι ούτως ώστε να ενισχύσει την επίθεσή του, έκανε η διοίκηση των «Ροσονέρι», ανακοινώνοντας τον Νίκλας Φίλκρουγκ.

Η Μίλαν ενημέρωσε για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή με τη μορφή δανεισμού από τη Γουέστ Χαμ, ενώ στο deal των δυο συλλόγων υπάρχει και οψιόν για αγορά του Γερμανού στράικερ.

Με στόχο να κατακτήσει το Σκουντέτο, μη έχοντας και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και ούσα στο -1 από την πρωτοπόρο και συμπολίτισσα Ίντερ, η Μίλαν κατέληξε στην περίπτωση του 32χρονου, με πάνω από 50 γκολ όσο αγωνιζόταν στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Μπορεί με τη φανέλα της Γουέστ Χαμ να μην ξεχώρισε (3 γκολ σε 29 συμμετοχές), ωστόσο ο Αλέγκρι πιστεύει πως θα του δώσει τις λύσεις που χρειάζεται, αρχής γενομένης από αποψινό (2/1, 21:45) εκτός έδρας παιχνίδι με την Κάλιαρι, στο οποίο λέγεται πως πιθανότατα θα πάρει χρόνο συμμετοχής.