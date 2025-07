Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026 στην Ιταλία καθιστούν ορατό το ενδεχόμενο διεξαγωγής αγώνα της Serie A στο... Περθ της Αυστραλίας!

Σε μία πρωτότυπη λύση ετοιμάζονται να προχωρήσουν στη Serie A με φόντο τους... Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026! Η Ιταλία είναι η χώρα που θα τους φιλοξενήσει (6-22 Φεβρουαρίου), γεγονός που θα δημιουργήσει πρόβλημα στην ιταλική λίγκα.

Πιο συγκεκριμένα, η εντός έδρας αναμέτρηση της Μίλαν με την Κόμο που είναι προγραμματισμένη στις 8 Φεβρουαρίου 2026 δεν θα διεξαχθεί στη φυσική έδρα των Ροσονέρι, αφού η Τελετή Έναρξης θα γίνει στο «Σαν Σίρο» δύο ημέρες πριν.

Η Serie A, είδε την... αναποδιά σαν ευκαιρία για την προώθηση του ιταλικού πρωταθλήματος εκτός συνόρων πηγαίνοντάς του πολλά βήματα παρακάτω!

Το «πράσινο φως» δόθηκε από την Ομοσπονδία της χώρας ώστε η συγκεκριμένη αναμέτρηση να γίνει στο Περθ, στην Αυστραλία. Θα χρειαστεί όμως η έγκριση αρχικά της FIFA, όπως επίσης της UEFA και των Ομοσπονδιών της Αυστραλίας και της Ασίας.

Reports in Italy claim that there is an increasingly likely chance that the Serie A match between Milan and Como, scheduled for February 8, 2026, is played in Perth, Australia. pic.twitter.com/dVyyvN8oi8