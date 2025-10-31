Ο Φάμπιο Μπορίνι ανήκει πλέον στην Σάλφορντ ομάδα της League two της Αγγλίας, ωστόσο ο ίδιος νιώθει ότι «γιατρεύει» τις πληγές που του άφησε η Σαμπντόρια.

Σε σοκαριστικές δηλώσεις προχώρησε στους «Τimes», ο ο Φάμπιο Μπορίνι, πρώην παίκτης της Λίβερπουλ και νυν της Σάλφορντ, αναφορικά με την κατάσταση και τις συνθήκες που αντιμετώπισει στην Σαμπντόρια. Ο ίδιος αν και πέτυχε με την φανέλα της ιταλικής ομάδας εννέα γκολ, ο σύλλογος του άφησε μια πικρή γεύση καθώς σύμφωνα με τον ίδιο καταπατούσε βασικά ανθρώπινα δικαιώματα σε βαθμό που ο Ιταλός σκεφτόταν να κινηθεί νομικά.

Μετά από διοικητικές αλλαγές που υπέστη η ομάδα της Γένοβας, ο Μπορίνι κατηγορήθηκε πως ήταν αρνητική επιρρόη στα αποδυτήρια, κάτι που ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά και πως βρέθηκε στο περιθώριο χωρίς λόγο και μάλιστα χωρίς να προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα. Το σοκαριστικό είναι η δήλωση του πως ο σύλλογος τον άφηνε και νηστικό χωρίς να τον υπολογίζει στις ημερήσιες μερίδες φαγητού που δικαιούνται οι ποδοσφαιριστές.

Αυτές οι καταστάσεις όπως ήταν λογικό είχαν άμεση επιρρόη στην ψυχολογία και την καθημερινότητα του παίκτη. O ίδιος συγκεκριμένα είπε «Οι κοντινοί μου άνθρωποι γνωρίζουν πόσο δύσκολο ήταν, επειδή ήταν μια πολύ αυστηρή απόφαση που πήρε ο διευθυντής πριν καν με συναντήσει. Αποφάσισε ότι δεν ήμουν κατάλληλος, ότι ήμουν πρόβλημα στα αποδυτήρια, ενώ στην πραγματικότητα, εγώ ήμουν τα αποδυτήρια» και συμπλήρωσε αργότερα «Εγώ τους κρατούσα ενωμένους στις δύσκολες στιγμές, γιατί η εμπειρία μου με οδηγεί να το κάνω αυτό και μπορώ να κάνω το ίδιο και εδώ. Ήμουν έτοιμος να μηνύσω τον σύλλογο. Είχα όλα τα έγγραφα για να το κάνω, γιατί δεν μπορούν να με αναγκάζουν να προπονούμαι μόνος μου σε διαφορετικές ώρες, χωρίς φαγητό, χωρίς καμία συμμετοχή στην ομάδα, όλα αυτά τα μικρά πράγματα».

Fabio Borini alleges former club made him train solo and refused to give him foodhttps://t.co/Xoa4grhqwY pic.twitter.com/ocRiDGYIq8 October 30, 2025

Ο Ιταλός είχε αγωνιστεί και για άλλες ομάδες της χώρας του, την Ρόμα και την Μίλαν δίχως να δημιουργείται αντίστοιχη κατάσταση. Πλέον μετά την προβληματική συνεργασία με ιταλική ομάδα, αγωνίζεται στην Σάλφορντ που ανήκει στην League two της Αγγλίας και παρά την έκλπηξη που προκάλεσε η επιλογή του αυτή, ο ίδιος νιώθει ότι «θεραπεύεται» καθώς δήλωσε «Ήμουν πολύ, πολύ, πολύ προβληματισμένος. Μίλησα με έναν φίλο μου που ήταν στη Σαμπντόρια και έζησε την ίδια κατάσταση και μου είπε: “Νιώθω ότι θεραπεύομαι απλώς με το να είμαι μακριά”. Του έστειλα μήνυμα χθες και του είπα: “Αρχίζω να νιώθω ξανά αυτά τα συναισθήματα”. Γιατί είναι μια μακρά διαδικασία».