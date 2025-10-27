Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε υπέστη σοβαρή θλάση στον δεξιό δικέφαλο και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.

Στον αγώνα της Νάπολι με την Ίντερ το Σάββατο (25/10), ο Κέβιν Ντε Μπρόινε στάθηκε άτυχος. Στο 37' εκτέλεσε πέναλτι, ανοίγοντας το σκορ, όμως αμέσως μετά ένιωσε έντονο πόνο στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο. Δευτερόλεπτα μετά ο τηλεοπτικός φακός τον συνέλαβε με δάκρυα στα μάτια, ενώ αποχώρησε υποβασταζόμενος.

Σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα, οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν ότι υπέστη βαριά θλάση στον δεξιό δικέφαλο και ως αποτέλεσμα θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου τρεις μήνες. Έτσι, θα χάσει σημαντικά ματς της Νάπολι στη Serie A, όπως αυτό απέναντι στη Ρόμα, τη Γιουβέντους, αλλά και στο Champions League κόντρα σε Μπενφίκα και Άιντραχτ.

Μέχρι τον τραυματισμό του, ο 34χρονος Βέλγος ήταν ένας από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας του Κόντε, έχοντας τέσσερα γκολ και δύο ασίστ σε 11 συμμετοχές.