Θέση στον τελικό του Supercoppa έκλεισε η Νάπολι, η οποία επιβλήθηκε της Μίλαν με 2-0 και επέστρεψε ξανά στις νίκες παίρνοντας μεγάλο ψυχολογικό boost.

Η Νάπολι χρειαζόταν ένα... αντίδοτο μετά τις τελευταίες απογοητευτικές εμφανίσεις σε Champions League και Serie A. Το βρήκε στο... Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας απέναντι στην Μίλαν για τον πρώτο ημιτελικό του Supercoppa. Οι Παρτενοπέι είχαν σε κέφια τον Ράσμους Χόιλουντ που με γκολ και ασίστ ήταν καταλυτικός στην επικράτηση με 2-0, στέλνοντας την ομάδα του στον τελικό. Εκεί, όπου θα περιμένει τον αυριανό νικητή του ζευγαριού Μπολόνια - Ίντερ (19/12, 21:00).

Μετά την ισορροπία των πρώτων λεπτών, η Μίλαν ήταν εκείνη που απείλησε πρώτη με τον Σαλεμάκερς στο 16', το σουτ του όμως έφυγε ψηλά άουτ. Η νέα προειδοποίησε ήρθε από τον Ραμπιό στο 35ο λεπτό κι αφού η Μίλαν δεν αξιοποίησε τις στιγμές της, η Νάπολι την τιμώρησε. Στο 39', ο Χόιλουντ γύρισε υπέροχα στην μπάλα μέσα στην μικρή περιοχή και ο Νέρες από κοντά εκμεταλλεύτηκε το ασταθές διώξιμο του Μενιάν σπρώχνοντας την μπάλα στην δίχτυα.

Η Μίλαν αποθαρρύνθηκε μετά το γκολ των Παρτενοπέι, δεν έβγαλε αντίδραση και έμεινε θεατής στην αναμέτρηση. Ο Μενιάν την γλίτωσε στο 54', αλλά δεν είχε καμία τύχη στην φανταστική ενέργεια του Χόιλουντ στο 63'. Ο Δανός έβαλε πλάτη τον αντίπαλό του, πάτησε περιοχή και έστειλε την μπάλα κάτω από πόδια του Γάλλο γκολκίπερ με δυνατό διαγώνιο σουτ. Το 2-0 δεν άλλαξε ως το τέλος, με την Νάπολι να επιστρέφει έτσι στα θετικά αποτελέσματα.

Νάπολι (Αντόνιο Κόντε): Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Ντι Λορέντσο, Ραχμάνι, Ζεσούς, Πολιτάνο (78' Ματσότσι), Λομπότκα, ΜακΤόμινεϊ, Σπινατσόλα, Νέρες (88' Βεργκάρα), Ελμάς (77' Λανγκ), Χόιλουντ (81' Λούκα)

Μίλαν (Μασιμιλιάνο Αλέγκρι): Μενιάν, Τομόρι, Ντε Βίντερ (69' Ατεκάμε), Πάβλοβιτς, Σαλεμάκερς (69' Φοφανά), Γιασάρι (75' Μόντριτς), Λόφτους-Τσικ, Ραμπιό, Εστουπινιάν, Ενκουνκού, Πούλισικ