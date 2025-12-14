Η Νάπολι έχασε την ευκαιρία να βρεθεί μόνη στην κορυφή της Serie A, καθώς ηττήθηκε από την Ουντινέζε (1-0) που νίκησε τους Παρτενοπέι μετά από εννέα χρόνια.

Μετά το «στραβοπάτημα» της Μίλαν, η Νάπολι είχε μοναδική ευκαιρία να την προσπεράσει στην κορυφή της Serie A. Με την προϋπόθεση να έπαιρνε την νίκη στην έδρα της Ουντινέζε, κάτι που δεν έγινε με... κερδισμένη την Ίντερ!

Οι Παρτενοπέι, μία αγωνιστική μετά την κυρίαρχη εμφάνιση στο ντέρμπι με την Γιουβέντους, παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων στο Ούντινε, όπως και με την Μπενφίκα μεσοβδόμαδα, γνωρίζοντας την ήττα από την «οβίδα» του Εκέλενκαμπ (1-0) που άφησε την ομάδα του Αντόνιο Κόντε στην 2η θέση, στο -1 από την Μίλαν. Η... ακίνδυνη Νάπολι μπορεί να απείλησε πρώτη με τον Σπινατσόλα μόλις στο 10', όμως η συνέχεια ανήκε στην Ουντινέζε.

Η οποία, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, μετέτρεψε το ματς σε παράσταση για έναν ρόλο. Δύο ακυρωμένα γκολ και το δοκάρι του Ζανιόλο στο 69' ήταν οι ηχηρές προειδοποιήσεις, προτού η ζωγραφιά του Εκέλενκαμπ έξω από την περιοχή νικήσει τον Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς στο 73'. Έστω και αργά, οι Παρτενοπέι αντέδρασαν και πίεσαν για την ισοφάριση με τον Χόιλουντ στο 88' να χάνει μία μοναδική ευκαιρία προ κενής εστίας, ενώ στις καθυστερήσεις η προβολή του Λούκα σταμάτησε στο δοκάρι. Το τελικό 1-0 άφησε τον δρόμο προς την κορυφή ορθάνοιχτο για την Ίντερ που δοκιμάζεται αργότερα με την Τζένοα (19:00).

Για την Ουντινέζε που με 21 βαθμούς ανέβηκε στην μέση του βαθμολογικού πίνακα, αυτή ήταν η πρώτη της νίκη απέναντι στη Νάπολι εδώ και εννέα χρόνια!

Ο εφιάλτης συνεχίζεται για την Φιορεντίνα

Ο κίνδυνος του υποβιβασμού γίνεται ολοένα και πιο ορατός για την Φιορεντίνα μετά το πέρας κάθε αγωνιστικής. Η νίκη επί της Ντινάμο Κιέβου για το Europa League δεν σήμανε restart για το σύνολο του Παόλο Βανόλι που είδε την Βερόνα να επικρατεί στο «Αρτέμιο Φράνκι» με 2-1 παίρνοντας το «τρίποντο» στη μάχη των ουραγών. Ο Όρμπαν είχε βάλει μπροστά στο σκορ την Βερόνα στο 42', η Φιορεντίνα ισοφάρισε στο 69' με το αυτογκόλ του Νούνες, όμως ο Όρμπαν την κέρασε... φαρμάκι στο 90+3' αφήνοντάς την στην τελευταία θέση με 6 βαθμούς.