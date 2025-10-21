Ο Φάμπρεγας είναι ο προπονητής που θα ήθελες στην ομάδα σου και το αποδεικνύει στην ομιλία του: «Μόνο μια λέξη θα σας πω...»
Η Κόμο σόκαρε τη Γιουβέντους στην 7η αγωνιστική της Serie A, με το σύνολο του Σεσκ Φάμπρεγας να παίρνει τη νίκη με 2-0 στην έδρα της και να ανεβαίνει στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα, αφήνοντας πίσω τη Βέκια Σινιόρα.
Ο Ισπανός κόουτς, ο οποίος έχει κάνει θαύματα στην ομάδα της Βόρειας Ιταλίας, για ακόμα μία φορά απέδειξε ότι ποντάρει στην καλή ψυχολογία των παικτών του ιδιαίτερα απέναντι σε φαινομενικά ισχυρότερους αντιπάλους. Ο ίδιος μάλιστα μάζεψε τους ποδοσφαιριστές του σε έναν κύκλο μετά τη λήξη του ματς κόντρα στους Μπιανκονέρι και τούς ευχαρίστησε για το πώς έπαιξαν.
«Μόνο μία λέξη θα σας πω, είμαι τόσο περήφανος για εσάς. Από εκεί (σ.σ δείχνει τις κερκίδες) βλέπεις ποδόσφαιρο πολύ εύκολα, αλλά αυτό που κάνατε εσείς ήταν πολύ δύσκολο. Είδατε τι κάναμε, τρέξαμε! Ένα λεπτό, είκοσι λεπτά, δέκα λεπτά δε με νοιάζει! Πρέπει να έχεις το mentality για να κερδίσεις σε αυτήν την ομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ, συνεχίζουμε!», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ηγετική ομιλία που χάρισε στους παίκτες και στην προπονητική του ομάδα.
Δείτε το βίντεο
💙🤍 Cesc Fabregas talking to his Como team after the 2-0 win vs Juventus! 👏 pic.twitter.com/9Dvasc5vDY— EuroFoot (@eurofootcom) October 19, 2025
