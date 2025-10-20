Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Κρεμονέζε με την Ουντινέζε, οι οποίες έμειναν στο 1-1 ακολουθώντας η μία την άλλη στη βαθμολογία.

Καμία εκ των Κρεμονέζε και Ουντινέζε δεν χάρηκε το ισόπαλο 1-1, με το οποίο έπεσε η αυλαία της 7ης αγωνιστικής στην Serie A. Της πιο... φτωχής από άποψη τερμάτων, με μόλις έντεκα συνολικά γκολ σε δέκα αναμετρήσεις, επίδοση που αποτελεί αρνητικό ρεκόρ στην κατηγορία! Μόλις στο 4', η Κρεμονέζε πήρε το προβάδισμα με την κεφαλιά του Τερατσάνο, αλλά ο Ζανιόλο απάντησε από πλευράς γηπεδούχων στο 51' για το 1-1 που δεν μεταβλήθηκε μέχρι το σφύριγμα της λήξης. Στους 10 βαθμούς η Κρεμονέζε, ακολουθεί με 9 η Ουντινέζε, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στη μέση του βαθμολογικού πίνακα.