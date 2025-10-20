Κρεμονέζε - Ουντινέζε 1-1: Μοιράστηκαν τον βαθμό και πορεύονται χέρι-χέρι
Καμία εκ των Κρεμονέζε και Ουντινέζε δεν χάρηκε το ισόπαλο 1-1, με το οποίο έπεσε η αυλαία της 7ης αγωνιστικής στην Serie A. Της πιο... φτωχής από άποψη τερμάτων, με μόλις έντεκα συνολικά γκολ σε δέκα αναμετρήσεις, επίδοση που αποτελεί αρνητικό ρεκόρ στην κατηγορία! Μόλις στο 4', η Κρεμονέζε πήρε το προβάδισμα με την κεφαλιά του Τερατσάνο, αλλά ο Ζανιόλο απάντησε από πλευράς γηπεδούχων στο 51' για το 1-1 που δεν μεταβλήθηκε μέχρι το σφύριγμα της λήξης. Στους 10 βαθμούς η Κρεμονέζε, ακολουθεί με 9 η Ουντινέζε, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στη μέση του βαθμολογικού πίνακα.
Η βαθμολογία της Serie A
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.