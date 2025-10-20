Η ήττα της Γιουβέντους από την Κόμο (2-0) επιτάχυνε τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του Ιγκόρ Τούντορ στον πάγκο του συλλόγου.

Η επιστροφή στη δράση έγινε με τον χειρότερο τρόπο για τη Γιουβέντους, που ηττήθηκε καθαρά από την Κόμο, με την πίεση προς τον Τούντορ να αυξάνεται επικίνδυνα. Το κλίμα είναι βαρύ, ενώ ακολουθούν δύο κρίσιμα εκτός έδρας παιχνίδια: με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League και τη Λάτσιο στη Serie A πιθανότατα τα τελευταία του Κροάτη στον πάγκο. Σύμφωνα με τη Gazzetta dello Sport, η διοίκηση εξετάζει ήδη την επόμενη μέρα. Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είναι στη λίστα, όπως και οι Ρομπέρτο Μαντσίνι και Ραφαέλε Παλαντίνο. Ο τελευταίος έχει σύμμαχο τον τεχνικό διευθυντή, Φρανσουά Μοντέστο, με τον οποίο συνεργάστηκαν στη Μόντσα.