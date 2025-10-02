Ντε Μπρόινε: «Δεν έχω θέματα ή προβλήματα με τον Κόντε»

O Κέβιν Ντε Μπρόινε ρωτήθηκε και ξεκαθάρισε το πώς έχουν τα πράγματα στη σχέση του με τον προπονητή του στη Νάπολι, Αντόνιο Κόντε.

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε ρωτήθηκε και θέλησε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση για την σχέση του με τον Αντόνιο Κόντε, στον απόηχο του ματς με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για το Champions League. Μετά την αναμέτρηση και την ήττα της Νάπολι από την Μίλαν στην 5η αγωνιστική της Serie A, παρατηρήθηκε ένταση μεταξύ τους, η οποία απασχόλησε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ο Βέλγος έγινε αλλαγή στο παιχνίδι με τους Ροσονέρι στο 72', κάτι που τού προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια. Ο ίδιος φάνηκε να είπε στον προπονητή του καθώς κατευθυνόταν στον πάγκο «Γ@@@ χάνουμε ρε άνθρωπε» δείχνοντας έστι την ενόχλησή του.

Αμέσως μετά ακολούθησε η συνέντευξη τύπου όπου ο Ιταλός απάντησε στους δημοσιογράφους πως ελπίζει η αντίδραση του παίκτη του να έχει να κάνει με την τροπή που πήρε το ματς κι όχι με την αλλαγή του, «διαφορετικά τα έβαλε με λάθος άνθρωπο», όπως τόνισε.

Στις πρόσφατες δηλώσεις του ωστόσο, ο πολύπειρος μέσος τοποθετήθηκε αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δεν έχω θέματα ή προβλήματα με τον Κόντε, καθόλου.Είμαι νικητής και θέλω να κάνω την διαφορά στο γήπεδο, αλλά δεν υπάρχουν προβλήματα με τον προπονητή» βάζοντας τέλος στα σενάρια που ήθελαν τις δύο προσωπικότητες της Νάπολι να έχουν έρθει σε ρήξη.