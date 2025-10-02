Ντε Μπρόινε: Τι είπε στον Κόντε και ξέσπασε η κόντρα
Η Νάπολι ήταν καλύτερη και πήρε τη νίκη στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» απέναντι στη Σπόρτινγκ (2-1), με τον Χόιλουντ να σκοράρει δύο φορές χάρη σε ισάριθμες ασίστ του Ντε Μπρόινε.
Ο Βέλγος μέσος ήθελε να αφήσει πίσω του την απογοητευτική πρώτη του εμφάνιση με τη Νάπολι στην Ευρώπη, που γνώρισε την ήττα από την Μάντσεστερ Σίτι, την πρώην αγαπήμενη του ομάδα, (2-0) και μετά τη σύγκρουσή του τον Κόντε το Σαββατοκύριακο στον αγώνα με την Μίλαν.
Να θυμίσουμε πως στο 60ό λεπτό ευστόχησε σε πέναλτι απέναντι στους Ροσονέρι, αλλά λίγα λεπτά αργότερα , πιο συγκεκριμένα στο 72΄ έγινε αλλαγή και τη θέση του πήρε ο Έλμας, ενώ η ομάδα κυνηγούσε την ισοφάριση, που τελικά δεν ήρθε ποτέ.
Καθώς κατευθυνόταν στον πάγκο, φάνηκε να απευθύνεται στον Κόντε λέγοντας : «Γ@@@ χάνουμε ρε άνθρωπε» δείχνοντας την ενόχλησή του.
This is what De Bruyne said after being substituted by Conte against Milan:
"F***ing Hell we're f****ing losing, man." pic.twitter.com/Qpa4jNuRPI— KinG £ (@xKGx__) October 1, 2025
