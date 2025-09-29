Κόντε για Ντε Μπρόινε: «Τα έβαλε με λάθος άνθρωπο»
Δυο... συγκατοίκους έχει πλέον στην κορυφή της βαθμολογίας της Serie A η Νάπολι, μετά την ήττα που υπέστη από τη Μίλαν στο «Σαν Σίρο», το βράδυ της Κυριακής (28/9) με 2-1.
Οι πρωταθλητές Ιταλίας είναι στην πρώτη θέση παρέα με τους Ροσονέρι αλλά και τη Ρόμα του Κώστα Τσιμίκα, όλες με 12 πόντους. Το αποτέλεσμα στο Μιλάνο σαφώς και προκάλεσε απογοήτευση, όμως τις τελευταίες ώρες φαίνεται πως επικρατεί μια «διαμάχη» στο εσωτερικό του συλλόγου. Πρωταγωνιστές, ο προπονητής, Αντόνιο Κόντε και ο αστέρας της ομάδας, Κέβιν Ντε Μπρόινε.
Ο Βέλγος χαφ έγινε αλλαγή από τον Ιταλό τεχνικό στο 72ο λεπτό της συνάντησης, με τη δυσαρέσκεια έντονη στο πρόσωπό του. Φυσικά, η εικόνα αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης, με τον Κόντε να απαντάει σε σχετική ερώτηση πως «Τα έβαλε με λάθος άνθρωπο» και να ξεκινάει (;) μια κόντρα στα ενδότερα της ομάδας...
«Ελπίζω η αντίδραση αυτή ν' αφορούσε το παιχνίδι κι όχι το γιατί έγινε αλλαγή. Γιατί διαφορετικά μάλλον τα έβαλε με λάθος άνθρωπο...» είπε χαρακτηριστικά ο κόουτς των παρτενοπέι.
Perguntado sobre a chateação de Kevin de Bruyne na saída do campo, Antonio Conte comentou: "Espero que ele esteja insatisfeito com o resultado, porque se for com a substituição, ele escolheu a pessoa errada". pic.twitter.com/egU9E4jTO6— Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) September 28, 2025
