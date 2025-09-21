Ο Κώστας Τσιμίκας έκανε ντεμπούτο με τη Ρόμα στο Derby della Capitale και πανηγύρισε τη μεγάλη νίκη μπροστά στους οργανωμένους οπαδούς των Τζαλορόσι.

Ο ίδιος δηλώνει Scouser στη Ρώμη και τα πρώτα χαμόγελα στην ιταλική πρωτεύουσα ήρθαν. Ο Κώστας Τσιμίκας φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Ρόμα και μάλιστα όχι σε οποιοδήποτε παιχνίδι, αλλά στο μεγάλο Derby della Capital.

Ο Έλληνας μπακ πέρασε ως αλλαγή στο ματς στο 81' και πήρε τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά στη νέα του ομάδα και τη βοήθησε να προστατεύσει το προβάδισμά της και να πάρει το μεγάλο τρίποντο με 1-0. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Τσιμίκας απορρόφησε τη γιορτινή ατμόσφαιρα και κατευθύνθηκε μαζί με τους συμπαίκτες προς την περίφημη Curva Sud, το πέταλο των οργανωμένων οπαδών των Τζαλορόσι. Μάλιστα ύψωσε τη γροθιά του και πόζαρε μπροστά τους σε ένα από τα πιο εμβληματικά «κλικ» της καριέρας του μέχρι τώρα.