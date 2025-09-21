Τσιμίκας: Η... πανηγυρική γροθιά του μπροστά στην Curva Sud
Ο ίδιος δηλώνει Scouser στη Ρώμη και τα πρώτα χαμόγελα στην ιταλική πρωτεύουσα ήρθαν. Ο Κώστας Τσιμίκας φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Ρόμα και μάλιστα όχι σε οποιοδήποτε παιχνίδι, αλλά στο μεγάλο Derby della Capital.
Ο Έλληνας μπακ πέρασε ως αλλαγή στο ματς στο 81' και πήρε τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά στη νέα του ομάδα και τη βοήθησε να προστατεύσει το προβάδισμά της και να πάρει το μεγάλο τρίποντο με 1-0. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Τσιμίκας απορρόφησε τη γιορτινή ατμόσφαιρα και κατευθύνθηκε μαζί με τους συμπαίκτες προς την περίφημη Curva Sud, το πέταλο των οργανωμένων οπαδών των Τζαλορόσι. Μάλιστα ύψωσε τη γροθιά του και πόζαρε μπροστά τους σε ένα από τα πιο εμβληματικά «κλικ» της καριέρας του μέχρι τώρα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.