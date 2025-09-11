Νεκρός σε ηλικία 41 ετών βρέθηκε ο πρώην πρόεδρος της Παλερμό, Πολ Μπακαλίνι.

Ο πρώην πρόεδρος της Παλέρμο, Πολ Μπακαλίνι βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Μιλάνο σε ηλικία 41 ετών.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, το σώμα του Μπακαλίνι βρέθηκε στο σπίτι του από τη σύντροφό του την Τρίτη (09/09) με τις Αρχές να αναφέρουν ότι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας.

Γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες από Αμερικανό πατέρα και Ιταλίδα μητέρα, ο Μπακαλίνι έγινε ευρέως γνωστός από τη συμμετοχή του στην ιταλική σατιρική εκπομπή «Le Iene».

Μετά το πέρασμά του από την ιταλική τηλεόραση, ο Μπακαλίνι ακολούθησε καριέρα στον χρηματοοικονομικό τομέα, εργαζόμενος ως trader και για ένα σύντομο χρονικό διάστημα διετέλεσε πρόεδρος της Παλέρμο τη σεζόν 2016-2017.

Ο σύλλογος από τη Σικελία απέτισε φόρο τιμής στον Μπακαλίνι με μια δήλωση στο επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο «X».

«Η Παλέρμο, μαζί με τον πρόεδρο Ντάριο Μίρι και ολόκληρη την οικογένεια του City Football Group, εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήριά για τον πρόωρο θάνατο του Πολ Μπακαλίνι, προέδρου της US Città di Palermo κατά τους τελευταίους μήνες της σεζόν 2016-17».

