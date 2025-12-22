Παίκτης της Μίλαν θεωρείται ο Νίκλας Φίλκρουγκ, ο οποίος θα συνεχίσει ως δανεικός στους Ροσονέρι μέχρι το τέλος της σεζόν.

Το καλοκαίρι του 2024, ο Νίκλας Φίλκρουγκ αποφάσισε να αφήσει πίσω του τα γήπεδα της Bundesliga και να συνεχίσει την καριέρα του στην Γούεστ Χαμ. Ενάμιση χρόνο μετά, ο Γερμανός επιθετικός ετοιμάζεται να κάνει νέα... αρχή.

Η Μίλαν ήρθε σε συμφωνία με τα Σφυριά προκειμένου να αποκτήσει υπό την μορφή δανεισμού τον 32χρονο μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν, με οψιόν αγοράς. Οι Ροσονέρι σκοπεύουν στην επιθετική τους ενίσχυση και ο Φίλκρουγκ από την πλευρά του θα αναζητήσει στην Serie A τον παλιό καλό εαυτό του.

🔜 Done Deal and confirmed! Niclas #Fullkrug to #ACMilan from #WestHam on loan with the option to buy. He will be available on the pitch from January 2! #transfers #WHUFC https://t.co/ddiW0E1QgF — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 22, 2025

Έχοντας περισσότερα από 50 τέρματα στην Bundesliga, η μεταγραφή του Φίλκρουγκ φαινόταν να αποτελεί ισχυρή «ένεση» για τους Λονδρέζους, ωστόσο δεν έκανε ποτέ την διαφορά. Κυρίως επειδή βρισκόταν εκτός δράσης μιας και ταλαιπωρήθηκε από διάφορους τραυματισμούς. Συνολικά, με τη φανέλα της Γουέστ Χαμ μέτρησε μόλις 3 γκολ σε 29 εμφανίσεις. Ο Γερμανός φορ αναμένεται να περάσει σύντομα από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει με τη νέα του ομάδα, ενώ δεν είναι απίθανο να δώσει το «παρών» στον αγώνα με την Κάλιαρι στις 2 Ιανουαρίου.