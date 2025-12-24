Μίλαν: Τέλος ο Οριγκί μετά από... 20 μήνες αποχής στους Ροσονέρι
Ναι, ο Ντιβόκ Οριγκί παίζει ακόμη ποδόσφαιρο. Εντάξει, τρόπος του λέγειν… Άλλωστε, εδώ και 20 μήνες δεν έχει γράψει ούτε… μισή συμμετοχή με τους Ροσονέρι. Όπως ήταν αναμενόμενο λοιπόν, ο Βέλγος αποτελεί πια παρελθόν από τον σύλλογο.
Οι δύο πλευρές έφτασαν σε από κοινού συμφωνία για τη λήξη της συνεργασίας τους και ο 30χρονος είναι πλέον free agent, έτοιμος να βγει στην αγορά και να ψάξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Δύσκολη αποστολή βέβαια αφού η τελευταία του εμφάνιση σε υψηλό επίπεδο έλαβε χώρα τον Απρίλη του 2024, όταν αγωνιζόταν ως δανεικός στη Νότιγχαμ Φόρεστ.
- Η απίστευτη ζωή του Οριγκί στην Ιταλία: Κάνει... διακοπές και λαμβάνει 4 εκατ. ετησίως από τη Μίλαν!
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Οριγκί δεν ταλαιπωρήθηκε από κάποιον σοβαρό τραυματισμό ή κάτι τέτοιο. Απλά… απείχε. Βέβαια, όλο αυτό το διάστημα πληρωνόταν κανονικότατα τα 4 εκατομμύρια ευρώ του ετήσιου μισθού του. Κάτι μας λέει πως δεν θα λείψει και ιδιαίτερα στη Μίλαν.
Στους Ροσονέρι εντάχθηκε το 2022, αφού έμεινε ελεύθερος από τη Λίβερπουλ. Μαζί της μέτρησε 36 συμμετοχές σε όλες τις εμφανίσεις με απολογισμό 2 γκολ και 1 ασίστ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.