Μίλαν και Ντιβόκ Οριγκί έφτασαν σε από κοινού συμφωνία τη λήξη της συνεργασίας τους.

Ναι, ο Ντιβόκ Οριγκί παίζει ακόμη ποδόσφαιρο. Εντάξει, τρόπος του λέγειν… Άλλωστε, εδώ και 20 μήνες δεν έχει γράψει ούτε… μισή συμμετοχή με τους Ροσονέρι. Όπως ήταν αναμενόμενο λοιπόν, ο Βέλγος αποτελεί πια παρελθόν από τον σύλλογο.

Οι δύο πλευρές έφτασαν σε από κοινού συμφωνία για τη λήξη της συνεργασίας τους και ο 30χρονος είναι πλέον free agent, έτοιμος να βγει στην αγορά και να ψάξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Δύσκολη αποστολή βέβαια αφού η τελευταία του εμφάνιση σε υψηλό επίπεδο έλαβε χώρα τον Απρίλη του 2024, όταν αγωνιζόταν ως δανεικός στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Οριγκί δεν ταλαιπωρήθηκε από κάποιον σοβαρό τραυματισμό ή κάτι τέτοιο. Απλά… απείχε. Βέβαια, όλο αυτό το διάστημα πληρωνόταν κανονικότατα τα 4 εκατομμύρια ευρώ του ετήσιου μισθού του. Κάτι μας λέει πως δεν θα λείψει και ιδιαίτερα στη Μίλαν.

Στους Ροσονέρι εντάχθηκε το 2022, αφού έμεινε ελεύθερος από τη Λίβερπουλ. Μαζί της μέτρησε 36 συμμετοχές σε όλες τις εμφανίσεις με απολογισμό 2 γκολ και 1 ασίστ.