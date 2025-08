Παίκτης της Μίλαν είναι και επίσημα ο Άρντον Γιασάρι, με τον 23χρονο μέσο να βάζει την υπογραφή του σε πενταετές συμβόλαιο με τους Ροσονέρι.

Στη Μίλαν συνεχίζει την καριέρα του ο Άρντον Γιασάρι, καθώς ο σύλλογος ανακοίνωσε επίσημα την μεταγραφή του 23χρονου μέσου από την Μπριζ για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ο μέχρι πρότινος συμπαίκτης του Χρήστου Τζόλη στην Μπριζ βρέθηκε στο «ραντάρ» των Ροσονέρι, που συνεχίζουν την ενίσχυσή τους ενόψει της νέας σεζόν, και πλέον ο Ελβετός έγινε μόνιμος κάτοικος «Σαν Σίρο».

Now, it’s official. Ardon is one of us! 🔴⚫ #WelcomeJashari