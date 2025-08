Η Μίλαν... χτύπησε την πόρτα της Παρί Σεν Ζερμέν για τον Γκονσάλο Ράμος, όμως τα οικονομικά «θέλω» των Παριζιάνων την αποθάρρυνε και συνεχίζει την αναζήτηση επιθετικών για τη νέα σεζόν.

Αποφασισμένη να κρατήσει, τουλάχιστον το φετινό καλοκαίρι, τον Γκονσάλο Ράμος είναι η Παρί Σεν Ζερμέν. Ο 24χρονος Πορτογάλος φορ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028 με τους Παριζιάνους, όμως είναι περιζήτητος στη μεταγραφική αγορά.

Μία από τις ομάδες που έχουν προσθέσει το όνομά του στη μεταγραφική τους λίστα είναι η Μίλαν που ψάχνεται για επιθετικό. Μάλιστα, οι Ροσονέρι προσέγγισαν τους εκπροσώπους του ποδοσφαιριστή, ωστόσο φαίνεται πως το ποσό που ζητάει η Παρί για να τον παραχωρήσει έκοψε τα... φτερά των Ιταλών.

Πρόσφατα, η Παρί απέρριψε πρόταση 50 εκατ. ευρώ για τον 24χρονο φορ, η οποία προήλθε από ομάδα της Premier League! Θυμίζουμε ότι ο Ράμος αποκτήθηκε από τους Παριζιάνους τον Ιανουάριο του 2024, με την Μπενφίκα να βάζει στο ταμείο της 65 εκατ. ευρώ για τον Πορτογάλο.

Ο οποίος μετράει ήδη 86 εμφανίσεις με την ομάδα έχοντας 33 γκολ και οκτώ ασίστ, ενώ την περασμένη σεζόν κατέκτησε και το πολυπόθητο για την Παρί Champions League.

❌🔴🔵 AC Milan try for Gonçalo Ramos deal with real talk that happened with his agents but the price asked by Paris Saint-Germain’s definitely too high for the Rossoneris that doesn’t have this money to transfer a forward in the summer.

🇵🇹 #PSG keen to make Ramos stay. #mercato https://t.co/ugjlcHSPXK pic.twitter.com/jAGtvY8p8Z