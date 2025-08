Αρνητική ήταν η απάντηση της Αταλάντα σε πρόταση της Ίντερ για την απόκτηση του Αντεμόλα Λούκμαν, η οποία άγγιζε τα 45 εκατομμύρια ευρώ.

Μπορεί ο Αντεμόλα Λούκμαν να έχει ενημερώσει την Αταλάντα πως σκοπεύει να αποχωρήσει το καλοκαίρι, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως οι Μπεργκαμάσκι θα δεχτούν όποια πρόταση καταφτάσει στα χέρια τους. Κάτι που αποδείχθηκε περίτρανα και μέσα από την απάντηση που εξέλαβε η Ίντερ, η οποία προσπάθησε αλλά απέτυχε να σφραγίσει το μεγάλο deal.

Σύμφωνα άλλωστε με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Αταλάντα ενημέρωσε τους Νερατζούρι πως δεν πρόκειται να δεχτεί την πρόταση ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ μαζί με τα μπόνους που κατέθεσαν οι τελευταίοι για την απόκτηση του Νιγηριανού.

Τα μπόνους μάλιστα ήταν ελάχιστα σε σύγκριση με το φιξ ποσό που ανερχόταν στα 42 εκατομμύρια ευρώ, με μόλις τρία ακόμα να συμπεριλαμβάνονται στο deal με τη μορφή επίτευξης στόχων.

Μένει να φανεί πλέον αν η Ίντερ θα επιμείνει με νέα, βελτιωμένη πρόταση για να λυγίσει την αντίσταση των Μπεργκαμάσκι ή αν θα αποδεχτεί ήττα στην υπόθεση.

🚨⛔️ Atalanta have just informed Inter about their decision to reject €42m plus €3m add-ons bid for Ademola Lookman. pic.twitter.com/q2HZdimg60