Επιθυμία του Μόιζε Κεν είναι να παραμείνει στην Ευρώπη και η Φιορεντίνα ετοιμάζεται να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον 25χρονο για επέκταση της συνεργασίας τους.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον της Αλ Χιλάλ για την απόκτηση του Μόιζε Κεν, εκείνος «ψηφίζει» Ευρώπη! Όπως μεταδίδουν στην Ιταλία, ο 25χρονος επιθετικός απέρριψε την πρόταση της ομάδας από τη Σαουδική Αραβία, αφού η μεγάλη του επιθυμία είναι να συνεχίσει να αγωνίζεται στην Ευρώπη.

Μάλιστα, η Φιορεντίνα ετοιμάζεται να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τον ποδοσφαιριστής της προκειμένου αυτός να υπογράψει επέκταση του συμβολαίου του με τον σύλλογο μέχρι το 2030, με ετήσιες απολαβές τα 4,5 εκατ. ευρώ.

Η συγκεκριμένη συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί Πέμπτη με Παρασκευή, ενώ η ρήτρα αποδέσμευσής του (γύρω στα 52 εκατ. ευρώ) λήγει την ερχόμενη Τρίτη. Αυτή η εξέλιξη είναι πιθανό να επηρεάσει και τα δεδομένα σχετικά με τον Φώτη Ιωαννίδη, μιας και ο παίκτης του Παναθηναϊκού ως γνωστόν βρίσκεται στο ραντάρ των Βιόλα. Άλλωστε, στα μέσα Ιουνίου, οι Ιταλοί μετέδωσαν πως ο Παναθηναϊκός απέρριψε την πρώτη πρόταση 17 εκατομμυρίων ευρώ της Φιορεντίνα για τον Έλληνα διεθνή.

Expected a direct talks between #Fiorentina and Moise #Kean for the contract extension until 2030 (€4,5M/year). Scheduled a meeting between Thursday and Friday. Meanwhile the striker has turned down #AlHilal’s bid. Kean wants to stay in Europe. His release clause (52M) expries…