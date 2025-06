Ακόμα μια προσθήκη για τη Μίλαν στη μεσαία γραμμή, με τους Ροσονέρι να καταλήγουν σε συμφωνία ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ με την Τορίνο για την απόκτηση του Σαμουέλε Ρίτσι.

Ενισχύεται στη μεσαία γραμμή η Μίλαν για τη νέα σεζόν! Μετά τη διαφαινόμενη απόκτηση του Λούκα Μόντριτς ως ελεύθερο από τη Ρεάλ Μαδρίτης, οι Ροσονέρι είναι κοντά και στην απόκτηση του αμυντικού χαφ της Τορίνο, Σαμουέλε Ρίτσι.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, κατέληξε σε συμφωνία με την Τορίνο για την απόκτηση του 23χρονου Ιταλού για ένα συνολικό πακέτο που θα ανέρχεται στα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Τα 23 εξ αυτών πρόκειται για σταθερό ποσό, ενώ τα έξτρα δυο συμπεριλαμβάνονται με τη μορφή μπόνους. Πλέον σειρά παίρνουν οι ιατρικές εξετάσεις για τον Σαμουέλε Ρίτσι που έχει ανάψει το πράσινο φως για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Την προηγούμενη σεζόν ο Ιταλός κατέγραψε συνολικά 36 συμμετοχές με τη φανέλα της Τορίνο με απολογισμό ένα γκολ και δυο ασίστ.

🚨🔴⚫️ Samuele Ricci to AC Milan, here we go! Deal now verbally agreed for €23m plus €2m add-ons.



Ricci has been alerted for medical as Milan and Torino will complete formal steps early next week.



Ricci will join in upcoming days then time for Modrić after World Cup. pic.twitter.com/pxn8YWrj9r