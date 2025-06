Ο Ιταλός προπονητής ετοιμάζεται για την δεύτερη θητεία του στους «βιόλα», θέλοντας να πάρει μαζί του στη Φλωρεντία και τον Έντιν Τζέκο.

Η θητεία του Στέφανο Πιόλι στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Νασρ φαίνεται πως ολοκληρώνεται, καθώς ο Ιταλός τεχνικός είναι πλέον πιο κοντά από ποτέ στην επιστροφή του στην Ιταλία και τη Φιορεντίνα.

Μπορεί το συμβόλαιό του με την ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο να έχει ισχύ έως το 2027, ωστόσο φαίνεται πως θα βρεθεί η «φόρμουλα» για να αποχωρήσει από την Ασία και να επιστρέψει στη Serie A, έτοιμος για την δεύτερή του θητεία στον πάγκο των «βιόλα».

Επιπλέον, όπως έγραψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Πιόλι θέλει μαζί του στη Φλωρεντία και τον Έντιν Τζέκο, για τον οποίο ενδιαφέρεται έντονα και η Μπολόνια, μιας και η συμφωνία του με τη Φενέρμπαχτσε ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου.

