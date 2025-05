Ολοένα και πιο κοντά στη Νάπολι φαίνεται πως βρίσκεται ο Κέβιν Ντε Μπρόινε, με τις πηγές από την Ιταλία να κάνουν λόγο για συμφωνία μεταξύ όλων των πλευρών και για επίσημη ανακοίνωση μέσα στην επόμενη εβδομάδα!

Κάτοικος Νάπολη ετοιμάζεται να γίνει ο Κέβιν Ντε Μπρόινε που πλησιάζει ολοένα και περισσότερο στην φετινή πρωταθλήτρια Ιταλίας!

Ο Βέλγος, που αποχαιρέτησε την Μάντσεστερ Σίτι από την οποία μένει ελεύθερος αυτό το καλοκαίρι, φέρεται πως έχει έρθει σε συμφωνία με τη Νάπολι προκειμένου να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Αυτό αναπαράγουν πολλαπλά ιταλικά Μέσα και μάλιστα τονίζουν ότι ο Ντε Μπρόινε θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις την προσεχή Δευτέρα. Κάτι που σημαίνει ότι ο 33χρονος θα μπορούσε να ανακοινωθεί από τους Παρτενοπέι μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Το συμβόλαιο που αναμένεται να υπογράψει ο Ντε Μπρόινε με τη Νάπολι, εάν οι διαδικασίες προχωρήσουν κανονικά, θα είναι διετές και θα λαμβάνει περίπου 6 εκατ. ευρώ ετησίως.

BREAKING: Sky Italy understand that documents between Napoli and Kevin De Bruyne have been exchanged with a medical taking place soon pic.twitter.com/RUKyOiRdMr